Путин поговорил с Макроном о Сирии

По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает вечером 5 марта пресс-служба президента РФ.

"Обсуждены ключевые аспекты ситуации в Сирии в контексте международных усилий по ликвидации очагов терроризма и обеспечению долгосрочной нормализации в этой стране. Подчеркнута важность последовательной имплементации положений резолюции Совета Безопасности ООН 2401, включая эвакуацию мирных жителей из районов боевых действий, обеспечение гуманитарного доступа в Восточную Гуту и другие регионы Сирии, оказание медицинской помощи пострадавшему населению", – говорится в сообщении.

Условлено о продолжении контактов на различных уровнях в целях содействия процессу урегулирования сирийского конфликта, добавляет пресс-служба Кремля.

Ранее лидеры западных стран высказывались за необходимость продления так называемых гуманитарных пауз в Восточной Гуте более чем на 5 часов в день, а Макрон пригрозил сирийской армии авиаударом в случае применения химического оружия в этом регионе.