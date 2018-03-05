Рыбка рассказала американским СМИ о тайных записях разговоров Дерипаски про выборы в США

Журналисты The New York Times и CNN пообщались с находящейся в тюрьме в Таиланде Анастасией Вашукевич, более известной как Настя Рыбка, которая обратилась с просьбой о предоставлении политического убежища в США.

По словам Вашукевич, она записывала разговоры между бизнесменом Олегом Дерипаской и его соратниками. Она утверждает, что имеет от 16 до 18 часов аудиозаписей, в которых речь идет и о выборах президента США в 2016 году, сообщает 5 марта "Газета.ру".

«Они обсуждали выборы. У Дерипаски был план по выборам», — сказала Вашукевич. Некоторые из этих разговоров были с тремя людьми, которые говорили на английском и, по ее мнению, являются американцами. Она добавила, что не может рассказать всего. Вашукевич заметила, что речь идет не только о ней, но и о многих людях в других странах.

Напомним, ранее в понедельник стало известно о том, что политик Алексей Навальный привлечен в качестве третьего лица по иску бизнесмена Олега Дерипаски к Насте Рыбке и Алексу Лесли о защите частной жизни. Также в качестве третьих лиц привлечены Роскомнадзор, главный редактор Znak.com Оксана Панова и портал «Медиазона».

Напомним, что иск бизнесмена Олега Дерипаски к Насте Рыбке и Алексу Лесли начнут рассматривать 27 марта. Миллиардер направил свое заявление в Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края, попросив рассматривать дело в закрытом режиме. Ранее этот же суд внес в список сайтов с запрещенной информацией 14 постов в Instagram и 7 видеороликов на YouTube, в которых раскрываются подробности частной жизни Дерипаски.

В настоящее время Рыбка и Лесли находятся в тайской тюрьме за проведение незаконных секс-тренингов для русскоязычной аудитории.