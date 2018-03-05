«Зенит» потребовал аннулировать результат матч с «Амкаром»

Футбольный клуб «Зенит» требует отменить результат матча с «Амкаром» (0:0) и переиграть встречу.

Об этом сообщает «Спорт День за Днем» со ссылкой на главу Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Артура Григорьянца.

Заседание КДК состоится 7 марта в 11.00. Судя по всему, поводом для требования об аннулировании результата игра стало неудаление защитника «Амкара» Николая Зайцева, получившего по ходе встречи два желтые карточки. Главный судьей матча был Владимир Сельдяков. Он же по ходу встречи 3 марта удалил двух игроков "Зенита".

Напомним, что также будут рассмотрены нарушения принимающей стороны – футбольного клуба «Зенит», фанаты которого бросали на поле посторонние предметы в качестве протеста против судейства.