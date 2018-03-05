Финская «Фонтанка» переехала. Объясняем, что к чему

1 Что мы будем публиковать в рубрике о Финляндии на "Фонтанке"?

Поклонники финской «Фонтанки» ничего не потеряют. Мы, как и прежде, будем информировать вас о самом важном и интересном, что происходит у наших соседей. Репортажи наших корреспондентов из Суоми, анонсы интересных событий – все это останется в поле нашего внимания. Все новости и статьи, которые вы привыкли читать на fontanka.fi, теперь будут появляться в нашей новой рубрике. Сюда же будут постепенно перенесены все сведения из раздела "Полезная информация" – обновленные как по содержанию, так и по формату (пример формата вы видите в этом материале).