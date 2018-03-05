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Фонтанка.fi

Финская «Фонтанка» переехала. Объясняем, что к чему

Финская «Фонтанка» переехала. Объясняем, что к чему

«Фонтанка.fi» с начала марта становится частью большой «Фонтанки». Жить финские новости будут в специально для нее созданной рубрике.

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06.03.2018 12:30
Финская «Фонтанка» переехала. Объясняем, что к чему
  1. Что мы будем публиковать в рубрике о Финляндии на "Фонтанке"?
  2. Почему теперь это не отдельный сайт, а рубрика"Фонтанки.ру"?
  3. Можно ли комментировать новые материалы о Финляндии на "Фонтанке"?
  4. Где почитать старые новости финской "Фонтанки"?
  5. А как искать в архиве?
  6. Если я зайду на главную страницу fontanka.fi, то куда попаду?
  7. Что будет с группами "Фонтанки.fi" в социальных сетях?

1 Что мы будем публиковать в рубрике о Финляндии на "Фонтанке"?

Поклонники финской «Фонтанки» ничего не потеряют. Мы, как и прежде, будем информировать вас о самом важном и интересном, что происходит у наших соседей. Репортажи наших корреспондентов из Суоми, анонсы интересных событий – все это останется в поле нашего внимания. Все новости и статьи, которые вы привыкли читать на fontanka.fi, теперь будут появляться в нашей новой рубрике. Сюда же будут постепенно перенесены все сведения из раздела "Полезная информация" – обновленные как по содержанию, так и по формату (пример формата вы видите в этом материале).

2 Почему теперь это не отдельный сайт, а рубрика"Фонтанки.ру"?

Причина перемен весьма проста. Аудитория обоих изданий почти идентична. События, происходящие у финских соседей, интересны большинству читателей "Фонтанки". Уводить их на отдельный портал, посчитали мы, смысла большого нет.

3 Можно ли комментировать новые материалы о Финляндии на "Фонтанке"?

Да, но для этого нужно зарегистрироваться в системе комментирования сайта. К сожалению, мы не можем перенести ваши учетные записи со старого сайта, поэтому, возможно, вам придется выбрать новый никнейм.

4 Где почитать старые новости финской "Фонтанки"?

Все новости, статьи и полезная информация до 6 марта 2018 года остались в архиве на fontankafi.ru и доступны на странице архива. Полезная информация о Финляндии по-прежнему доступна здесь. Все, что будет опубликовано после этой даты, можно будет найти в архивах "Фонтанки".

5 А как искать в архиве?

Искать в этих материалах можно со страницы поиска. Если вы ищете что-то по Финляндии в поисковых системах или в социальных сетях и видите ссылку на fontanka.fi (или на fontankafi.ru - это одно и то же) – смело нажимайте на нее: вы попадете на нужный материал.

6 Если я зайду на главную страницу fontanka.fi, то куда попаду?

Вас автоматически переадресует на страницу новой рубрики "Фонтанка.fi" в составе большой "Фонтанки".

7 Что будет с группами "Фонтанки.fi" в социальных сетях?

Все группы останутся, только ссылки теперь в них будут идти в нашу рубрику на "Фонтанке.ру". Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в "Фейсбуке", "Вконтакте" и "Твиттере", чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии – и не только.

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