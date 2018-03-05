Петербургского GR-менеджера по бутлегерам перевели с домашнего ареста на реальный

В Подмосковье заключен под стражу бывший сотрудник ГУВД Петербурга. Ранее он находился под домашним арестом, но сотрудники Федеральной службы безопасности обнаружили, что к задержанному за рулем машины с контрафактной водкой ходят не допустимые законом гости.

По информации «Фонтанки», судья Солнечногорского районного суда арестовал 55-летнего петербуржца Валерия Страхова 2 марта. С ходатайством вышел следователь Следственного отдела ОМВД по Солнечногорску, который расследует уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ) и ч. 4 ст. 327.1 УК РФ (Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование).

С 16 октября 2017 года Валерий Страхов уже находился под домашним арестов в рамках того же дела, а местом ему была определена его петербургская квартира на Мориса Тореза.

Об изъятии под Москвой крупной партии контрафактной водки стоимостью в два миллиона рублей (в переводе на цены черного рынка) «Фонтанка» сообщала в октябре прошлого года. Тогда же сотрудниками Главного управления экономической безопасности МВД РФ был задержан и Валерий Страхов. Ранее он работал в оперативных подразделениях ГУВД Петербурга, а в теневом мире его знают, как человека, который способен договорится как бутлегерами, так и сотрудниками правоохранительных органов. Конвоировали Страхова в Петербург сотрудники с Лубянки, что, безусловно, является интригой.

По данным «Фонтанки», последние месяцы квартира Страхова находилась под наблюдением, которое и задокументировало запрещенных судом гостей. В том числе с арестованным общались и действующие сотрудники полиции.

Исходя из того внимания, которое незримо уделяется Валерию Страхову, можно предположить, что оперативники Госбезопасности добились помещения интересного им человека в ухудшенные условия, в которых гораздо легче находить общий язык с теми, от кого нужна оперативная информация.

В данный момент Страхов находится в Следственном изоляторе Волоколамска.