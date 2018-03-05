«Нафтогаз» решил уйти из России

Украинский «Нафтогаз» принял решение закрыть представительство в России. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на сообщение компании в системе раскрытия информации, согласно которому наблюдательный совет украинской компании поручил ликвидировать московский офис до 12 марта.

«Решение о ликвидации (закрытии) представительства принимается в связи с отсутствием целесообразности дальнейшего существования представительства», — говорится в сообщении компании. Офис «Нафтогаза» расположен на улице Академика Пилюгина, 24.

Украинская компания также заверила, что готова выполнять транзитный контракт с «Газпромом» от 2009 года, но только с изменениями, принятыми в рамках судебного разбирательства в Стокгольмском арбитраже. «Наша позиция заключается в том, что мы пока не видим оснований для расторжения договора», — приводит агентство слова главного коммерческого директора украинской компании Юрия Витренко. Уведомление «Газпрома» о расторжении контрактов Витренко назвал неприемлемым.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер 5 марта рассказал, что направил «Нафтогазу» уведомление о расторжении всех действующих контрактов. По мнению руководителя российской компании, Стокгольмский арбитраж был некорректен и предвзят в вынесении вердикта — именно поэтому «Газпром» решил порвать с «Нафтогазом».