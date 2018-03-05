«Фонтанка» за 60 секунд — 5 марта

В Италии на парламентских выборах выиграли националисты, которых местные держат и вовсе за фашистов. Политолог Фёдор Лукьянов объясняет, кому это выгодно.

Смольный показал неведомые дорожки футбольного чемпионата мира — 2018.

После неудачного обслуживания сотрудника ФСО девушка по имени Андрей выдворена из России. Но депортация — процесс небыстрый. Пока блондинка Андрей живет в отдельном помещении при медицинском изоляторе. Поселить его на мужской или женский этажи не решились.

В Петербурге толерантности столько, что чеченцы и петербуржцы вместе выходят против дагестанцев и славян.

Суд решил принудить жилищный комитет к нормальной работе на ниве капремонта. Чтобы хотя бы деньги на него взимали по-человечески. Но не тут-то было.

В профильном комитете Смольного назначили нового главного по жетончикам и тоннельчикам.

Метро — штука темная. Особенно если помнить, что глава петербургской подземки третий год доказывает следователям, что он самых честных правил. Вице-губернатор Албин считает, что именно это называют презумпцией невиновности.

Националист Андрей Малюгин выиграл дело о возмещении вреда за свое незаконное уголовное преследование. Ему заплатят 107 тысяч рублей. Суд оказался предприятием нерентабельным – столько же Малюгин потратил на адвокатов.

А вот экс-начальник отдела Северо-Западного МЧС избежал тюрьмы за взятку в 12,8 млн. Как ему это удалось? Читайте на «Фонтанке» – времена такие, что это самое полезное знание.

«Оскар» эпохи антихаррасмента и борьбы против дискриминации достался «Форме воды».