Застреленный в отделе полиции житель Петербурга обошелся МВД в 150 тысяч

Гибель петербуржца в отделе полиции компенсирована в размере 150 тысяч рублей. Суд в десятки раз снизил исковые требования родственников погибшего к МВД.

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Виталий Черкасов, 5 марта Замоскворецкий суд Москвы частично удовлетворил иск родственников застреленного Дмитрия Демидова.

«С МВД взыскана компенсация морального вреда 150 тысяч рублей», – уточнил защитник.

Мать погибшего заявляла иск на 150 тысяч, на предварительном заседании требования увеличились до 4 млн рублей со ссылкой на решение ЕСПЧ по аналогичному делу.

Сегодня Замоскворецкий суд огласил резолютивную часть, после изготовления мотивировочной решение будет обжаловано в Мосгорсуд, добавил Черкасов.

Дмитрий Демидов в ноябре 2015 года был застрелен оперативником Андреем Артемьевым в 26-м отделе Красногвардейского районного управления. Полицейский заступил на дежурство пьяным, на следующий день после Дня сотрудника внутренних органов, ему выдали табельное оружие. Артемьев привел Демидова в свой кабинет, в ходе разговора тет-а-тет произвел выстрел в голову потерпевшего. Утверждал, что случайно. Обвинение в убийстве при постановлении приговора изменено на причинение смерти по неосторожности. Артемьев получил 1 год и 9 месяцев, отбыл наказание и вышел на свободу.