Совфед ФС РФ: США вмешивается в дела суверенных государств уже больше 70 лет

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета подсчитала, сколько раз власти США вмешивались во внутренние и внешние дела государств. Там пришли к выводам, что с 1946 года подобное происходило более ста раз, причем в грубой форме.

Доклад комиссии был опубликован 5 марта на сайте Совфеда. В нем на 83 страницах сообщается об уровне суверенитета России, перечислены попытки внешнего вмешательства в российские дела и их особенности, а последние три страницы лишь описывают содержание глав и помечены как «закрытая часть».

Страницы с 24-й по 42-ю озаглавлены как «Вмешательство во внутренние дела суверенных государств как инструмент внешней политики США». Уже в самом начале главы утверждается, что из всех «существующих сегодня государств Земли абсолютным и несомненным лидером по противоправным действиям являются США». По данным комиссии, США с 1946 по 2000 год «совершили свыше 100 очевидных актов сознательного и грубого вмешательства в дела более 60 государств Европы, Азии, Африки и Латинской Америки». Эта часть доклада содержит цитаты американских президентов, отрывки из публикаций в СМИ и перечисляет страны, где подобное вмешательство имело место быть.

«Белый дом планировал в начале 21-го века изменить политический строй в полусотне стран и устами Дж. Буша (младшего) провозгласил «глобальную демократическую революцию». Комиссия отмечает, что данный курс был провозглашен за 5 лет до начала так называемой «арабской весны» и за 11 лет до киевского Майдана», – говорится в докладе. Названа и цель такого вмешательства – «решения собственных внутриполитических задач, включая межпартийное состязание демократов и республиканцев за президентский пост».

Конец главы снимает ответственность за подобные нарушения с населения США. «Такого рода политику было бы ошибочно отождествлять не только со всем американским народом, но и со всеми без исключения представителями американских общественно-политических, научных и экспертных кругов. Ее носителями в США были и остаются ключевые деятели правящего класса США, давно монополизировавшие реальную политическую власть в Вашингтоне», – говорится в докладе.

Что касается закрытых частей, то в них говорится о внешнем стимулировании «протестной повестки, межнациональных и межрелигиозных конфликтов», рассказывается о рисках «внешнего вмешательства через влияние на молодежь» и грядущих президентских выборах «в контексте защиты государственного суверенитета». Последняя закрытая глава посвящена законодательным инициативам комиссии.

Напомним, что с 2016 года в США обвиняют РФ во вмешательстве в выборы президента США, затем подобные обвинения прозвучали в адрес России после референдума по выходу Великобритании из Евросоюза и выборов президента Франции.