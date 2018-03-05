"Нафтогаз" не намерен расторгать контракты с "Газпромом" на транзит

Украинский "Нафтогаз" не видит оснований для расторжения договора на транзит с "Газпромом". Об этом во время брифинга в Киеве 5 мая заявил главный коммерческий директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко.

"Наша позиция заключается в том, что мы не видим пока оснований для расторжения договора на транзит. Мало того, те объяснения со стороны "Газпрома" и те предложения, которые они делают касательно пересмотра контрактов и даже условий расторжения этих контрактов, для нас неприемлемы", – сказал он, сообщает "112.Украина".

Ранее в понедельник глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания официально направила уведомление "Нафтогазу Украины" о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж. Такое решение приняло руководство после вердикта Стокгольмского арбитража не в свою пользу.

28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" по иску к "Газпрому". "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долл. за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита. Также "Газпром" должен оплатить 2,56 млрд долл. в пользу "Нафтогаза". За задолженность будут начислять проценты – 526 тыс. долл. в день начиная с 1 марта.

Напомним, 1 марта в "Газпроме" сообщили, что "Нафтогаз Украины" осуществил предоплату для возобновления поставок российского газа с марта. Одновременно "Газпром" вернул деньги, заявив, что это связано с отсутствием согласованного дополнительного договора к действующему контракту. В "Нафтогазе" назвали отказ "Газпрома" от поставок газа нарушением договора и невыполнением решения арбитража.