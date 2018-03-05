«Событием года» врачи Петербурга назвали открытие Боткинской больницы
Напомним, по результатам опроса среди врачей Петербурга «Доктор Питер» ежегодно составляет рейтинг лучших государственных медицинских учреждений. 1 марта в банкетном зале «Палкинъ» состоялась церемония награждения клиник-лидеров, по версии врачебного сообщества.
Участникам этой церемонии компания Tele2 предложила выбрать самое важное, на их взгляд, событие 2017 года из 5 предложенных.
По результатам опроса голоса распределись так:
1. Смена руководства в городской системе здравоохранения — 21%
2. Завершение строительства первого в России Центра протонной терапии МИБС — 27%
3. Открытие новой инфекционной больницы им. Боткина — 43%
4. Объединение Госпиталя ветеранов войн и городских больниц № 23 и № 46 — 3%
5. Смена кадров в клиниках в связи с требованиями о предельном возрасте для руководителей — 6%
Событием 2017 года было названо открытие новой больницы им. Боткина.
А итоги опроса прокомментировал Олег Телюков, директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2:
- Когда в Петербурге появляются новые, высокотехнологичные медицинские учреждения, это, безусловно, праздник. Это новые возможности для врачей и пациентов, зачастую это новые рабочие места. Я поздравляю коллектив Городской инфекционной клинической больницы, открытие которой стало «Событием века» в рейтинге «Доктора Питера» и победило в онлайн-голосовании Tele2 на церемонии награждения. Как житель Петербурга желаю скорейшего запуска Детского НИИ скорой помощи и надеюсь, что в следующем году это событие будет обязательно отмечено.
Партнерство медицинских учреждений и мобильных операторов выходит за пределы покупки и продажи услуг связи. Сегодня все большее внимание уделяется телемедицине. Возможности нашей сети уже позволили многим жителям столичного региона, не имеющим поблизости крупных медицинских центров, воспользоваться ее базовыми сервисами. Среди таких услуг − электронный кабинет пациента, электронная карта, система удаленных консультаций со специалистами узкого профиля. Подобные проекты в Петербурге и других регионах – вопрос ближайшего будущего.