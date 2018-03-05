«Событием года» врачи Петербурга назвали открытие Боткинской больницы

На церемонии награждения лучших государственных клиник Петербурга-2017 компания Tele2 предложила участникам назвать главное событие года. По результатам голосования, организованного оператором связи, большинство выбрало открытие Городской клинической инфекционной больницы им. Боткина.

Напомним, по результатам опроса среди врачей Петербурга «Доктор Питер» ежегодно составляет рейтинг лучших государственных медицинских учреждений. 1 марта в банкетном зале «Палкинъ» состоялась церемония награждения клиник-лидеров, по версии врачебного сообщества.

Участникам этой церемонии компания Tele2 предложила выбрать самое важное, на их взгляд, событие 2017 года из 5 предложенных.

По результатам опроса голоса распределись так:

1.​ Смена руководства в городской системе здравоохранения — 21%



2.​ Завершение строительства первого в России Центра протонной терапии МИБС — 27%



3.​ Открытие новой инфекционной больницы им. Боткина — 43%



4.​ Объединение Госпиталя ветеранов войн и городских больниц № 23 и № 46 — 3%



5.​ Смена кадров в клиниках в связи с требованиями о предельном возрасте для руководителей — 6%



Событием 2017 года было названо открытие новой больницы им. Боткина.

А итоги опроса прокомментировал Олег Телюков, директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2: