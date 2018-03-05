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05.03.2018 18:32

На Просвещения в ночном клубе посетителей избили на перекуре

Компания молодых людей уехала из ночного клуба «Дискаунт» на проспекте Просвещения в Петербурге с переломами и ушибами. Выпитый алкоголь стер из памяти пострадавших начало потасовки, а в самом заведении исчезла якобы учинившая драку охрана.

После драки в ночном клубе на проспекте Просвещения, дом 25, к медикам, по информации «Фонтанки», обратились пятеро. Четверо из них пришли в заведение вместе около 11 вечера 3 марта. В клубе молодые люди провели всю ночь и уже собирались по домам, но перекур напоследок закончился дракой.

Как описывает произошедшее один из пострадавших, его девушка и пара их друзей около пяти утра стояли на улице, когда он заметил, что у входа началась какая-то потасовка. Некурящий петербуржец тут же отправился вызволять возлюбленную из толпы, но, не дойдя до двери, получил кулаком в лицо. Выйти ему так и не дали, тогда он позвонил в «112», где попросили назвать адрес. Выяснять его находившийся в клубе впервые петербуржец пошел к гардеробу, где, по его словам, вместо ответа получил еще несколько ударов. Как позже зафиксировали медики, у молодого человека оказался сломан нос, а у его девушки травмирован глаз и выявлено сотрясение мозга.

Пострадавший уверен, что драку начала охрана клуба, по крайней мере он помнит, что именно те молодые люди, которые его били, в начале вечера проверяли у них документы и содержимое сумок. Его сожительница не смогла объяснить, с чего начался конфликт и кто был зачинщиком, но в наличии в заведении охраны тоже уверена.

В самом заведении факт драки не отрицают, но объяснили «Фонтанке», что участвовали в потасовке только клиенты. По словам сотрудницы «Дискаунта», в клубе, который открыт не первый год, охраны нет вообще и разнимать подвыпивших посетителей вызывают полицию, для этого в заведении есть тревожная кнопка. Как уверили «Фонтанку», и в этот раз сотрудники правоохранительных органов разбираться приехали после вызова от администрации клуба.

По информации нашего издания, в полиции пока проводят проверку по факту драки, рассматривая ее как конфликт между двумя подвыпившими компаниями. Охрану в клубе они также не нашли.

На Просвещения в ночном клубе посетителей избили на перекуре


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