Корабли Балфлота отразили авианалёт

В рамках плановых учений Балтийского флота в акватории Балтийского моря экипажи большого десантного корабля (БДК) «Королев» и ракетных катеров (РКА) «Моршанск» и «Чувашия» успешно отработали задачи по отражению атак средств воздушного нападения условного противника. Об этом сообщает 5 марта Минобороны России.

По замыслу учения, средствами берегового радиолокационного обнаружения был зафиксирован взлет авиации условного противника с целью уничтожения группировки кораблей Балтийского флота.

Фото: Министерство обороны РФ

"Корабельными средствами радиолокационного обнаружения были взяты на сопровождение несколько групп воздушных целей. В роли условного противника выступили фронтовые бомбардировщики Су-24 и противолодочные вертолеты Ка-27 морской авиации флота, имитирующие высокоскоростные и низколетящие воздушные цели. В качестве воздушных мишеней использовались светящие авиационные бомбы САБ-250, поставленные фронтовыми бомбардировщиками Су-24", – сообщает оборонное ведомство.

На кораблях были активированы средства радиоэлектронной борьбы и поставлены активные и пассивные помехи. При подходе целей на рубеж ведения огня экипажами ракетных кораблей и БДК были выполнены практические стрельбы из корабельных комплексов АК-176 и АК-630, в ходе которых авиация условного противника была уничтожена.