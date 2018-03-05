Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг «Аэрофлота»

Международное агентство Fitch повысило кредитный рейтинг ПАО «Аэрофлот» с уровня «B+» до «BB-» и присвоило рейтингу прогноз «стабильный».

Повышение кредитного рейтинга связано с обновлением методологии рейтинга, а также операционными и финансовыми результатами компании. В 2017-м году «Аэрофлот» отчитался о росте пассажиропотока. В 2018-2020 годах эта тенденция продолжится, считают аналитики Fitch.

При принятии решения агентство Fitch отметило: развитую и диверсифицированную маршрутную сеть группы «Аэрофлот» – ее доля рынка на международных и внутренних линиях достигает 40%, планируемую модернизацию «домашнего» аэропорта «Аэрофлота» – Шереметьево, а также конкурентоспособный уровень затрат компании.

«Аэрофлот» — лидер воздушного транспорта России, член глобального авиационного альянса SkyTeam. Совокупная маршрутная сеть альянса насчитывает 1074 пункта в 177 странах. В 2017 году «Аэрофлот» перевез 32,8 млн человек, а с учетом авиакомпаний группы — 50,1 млн.

«Аэрофлот» первым из российских компаний стал обладателем рейтинга «четыре звезды» Skytrax по качеству сервиса. В 2017 году в шестой раз стал обладателем престижной международной премии Skytrax World Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы». В этом же году «Аэрофлот» удостоен высшего рейтинга «пять звезд» в самой престижной категории — «Глобальная авиакомпания» — от американской авиационной ассоциации APEX.

«Аэрофлот» в 2017 году признан самым сильным брендом России и сильнейшим авиационным брендом в мире по версии международного агентства Brand Finance. Также «Аэрофлот» признан лучшей авиакомпанией Европы по версии крупнейшего в мире сайта о путешествиях TripAdvisor и получил звание «Любимой иностранной авиакомпании в Китае».