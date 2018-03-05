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05.03.2018 17:51

Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг «Аэрофлота»

Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг «Аэрофлота»
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank

Международное агентство Fitch повысило кредитный рейтинг ПАО «Аэрофлот» с уровня «B+» до «BB-» и присвоило рейтингу прогноз «стабильный».

Повышение кредитного рейтинга связано с обновлением методологии рейтинга, а также операционными и финансовыми результатами компании. В 2017-м году «Аэрофлот» отчитался о росте пассажиропотока. В 2018-2020 годах эта тенденция продолжится, считают аналитики Fitch.

При принятии решения агентство Fitch отметило: развитую и диверсифицированную маршрутную сеть группы «Аэрофлот» – ее доля рынка на международных и внутренних линиях достигает 40%, планируемую модернизацию «домашнего» аэропорта «Аэрофлота» – Шереметьево, а также конкурентоспособный уровень затрат компании.

«Аэрофлот» — лидер воздушного транспорта России, член глобального авиационного альянса SkyTeam. Совокупная маршрутная сеть альянса насчитывает 1074 пункта в 177 странах. В 2017 году «Аэрофлот» перевез 32,8 млн человек, а с учетом авиакомпаний группы — 50,1 млн.

«Аэрофлот» первым из российских компаний стал обладателем рейтинга «четыре звезды» Skytrax по качеству сервиса. В 2017 году в шестой раз стал обладателем престижной международной премии Skytrax World Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы». В этом же году «Аэрофлот» удостоен высшего рейтинга «пять звезд» в самой престижной категории — «Глобальная авиакомпания» — от американской авиационной ассоциации APEX.

«Аэрофлот» в 2017 году признан самым сильным брендом России и сильнейшим авиационным брендом в мире по версии международного агентства Brand Finance. Также «Аэрофлот» признан лучшей авиакомпанией Европы по версии крупнейшего в мире сайта о путешествиях TripAdvisor и получил звание «Любимой иностранной авиакомпании в Китае».


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Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
05.03.2018 17:51

Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг «Аэрофлота»

Международное агентство Fitch повысило кредитный рейтинг ПАО «Аэрофлот» с уровня «B+» до «BB-» и присвоило рейтингу прогноз «стабильный».
«Уральские авиалинии»
02.03.2018 11:00

«Уральские авиалинии» приглашают на пасхальную неделю в Израиль

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27.02.2018 11:30

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https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
05.03.2018 17:51
Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг «Аэрофлота»
Международное агентство Fitch повысило кредитный рейтинг ПАО «Аэрофлот» с уровня «B+» до «BB-» и присвоило рейтингу прогноз «стабильный».
«Уральские авиалинии»
02.03.2018 11:00
«Уральские авиалинии» приглашают на пасхальную неделю в Израиль
Авиакомпания «Уральские авиалинии» предлагают отправиться в Израиль и поучаствовать в празднованиях Пасхи на Святой земле. Из Санкт-Петербурга в Тель-Авив авиакомпания выполняет рейсы дважды в неделю, с 25 марта - 6 раз в неделю
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
27.02.2018 11:30
Любимые направления от «Уральских авиалиний» со скидкой до 30%
Специальное предложение от авиакомпании «Уральские авиалинии»: авиабилеты со скидкой до 30% на любимые направления
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
22.02.2018 12:10
Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в Неаполь и Верону
Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в Неаполь и Верону. Выполнение регулярных полетов по этим маршрутам планируется с 1 июля 2018 года
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
19.02.2018 10:40
Билеты на летние рейсы «Уральских авиалиний» подешевели на 30%
«Билеты в лето» - скидки до 30% от авиакомпании на вылеты с 1 марта по 28 октября
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16.02.2018 12:00
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https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
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Аэрофлот улучшает правила перевозки музыкальных инструментов
Идя на встречу многочисленным пожеланиям музыкальных коллективов, составляющих гордость России, Аэрофлот принял решение об увеличении размеров музыкальных инструментов, перевозимых в качестве ручной клади со 115 до 135 см по сумме 3-х измерений, что позволит перевезти большую часть музыкальных инструментов в салоне воздушного судна.
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Продажи авиакомпании “Победа” 8 февраля после объявления распродажи выросли до исторического максимума - количество оформленных за сутки билетов в 4,8 раза превысило среднесуточный показатель 2017 года
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
09.02.2018 13:39
Аэрофлот ужесточает контроль за провозом ручной клади
С 15 февраля 2018 года Аэрофлот ужесточает контроль за провозом ручной клади в базовом аэропорту Шереметьево и в аэропортах по всей маршрутной сети компании.
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