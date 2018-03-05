Босую девушку, которую нашли мертвой на Солидарности, мог задушить собутыльник

Оперативники уголовного розыска задержали 30-летнего петербуржца, который подозревается в убийстве своей возлюбленной. Ссора, подогретая спиртным, сомкнула руки на шее девушки.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Петербурга, подозреваемого задержали утром 5 марта. По версии следствия, накануне пара выпивала в квартире на проспекте Солидарности, но разговор пошел в роковую для 27-летней девушки сторону. Обидные слова он стерпеть не смог и задушил возлюбленную, причем сделал это таким образом, что оперативники не сразу поняли, что смерть была насильственной, полагают следователи.

После того, как девушка скончалась, как считает следствие, подозреваемый вынес ее на улицу как была — в носках, джинсах и футболке. Как писала «Фонтанка», в таком виде ее и нашли соседи возле 21 дома по проспекту Солидарности. Верхнюю одежду, обувь и прочие вещи нашли в помойке неподалеку.