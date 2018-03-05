Путин призвал ФСБ усилить борьбу с коррупционерами

Президент РФ Владимир Путин призвал силовиков защитить планы России на будущее от коррупционеров. Об этом он сказал 5 марта на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности, передает сайт Кремля.

Президент подчеркнул, что в России в последнее время проведена целая серия эффективных операций против коррупционеров и коррупционных сообществ.

«Нашей стране предстоит реализовать масштабные, во многом беспрецедентные планы в социальном развитии, модернизации инфраструктуры, обновлении городов, населённых пунктов, – сказал Владимир Путин. – Разворачивается работа по выполнению недавно принятой новой Госпрограммы вооружения. И необходимо защитить решение всех этих задач от коррупционной угрозы, а интересы людей – от воровства, мздоимства, от попыток давления на предпринимателей, от всего, что несёт угрозу экономическим и другим правам и свободам граждан, экономике, правам, которые лежат в основе развития государства и общества».

Напомним, что ежегодное послание президента Федеральному собранию в 2018 году, которое Путин озвучил 1 марта, было адресовано скорее «зарубежным партнерам» России. Президент США и премьер-министр Великобритании, обсудив его в телефонном разговоре 5 марта, сочли заявление Путина об обладании РФ не имеющим аналогов в мире стратегическим и оборонным оружием "безответственным".