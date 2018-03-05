Порошенко рассказал министру обороны Швеции, насколько опасен "Северный поток - 2"

Президент Украины 5 марта в Киеве поведал министру обороны Швеции, насколько опасен российский газопровод "Северный поток – 2".

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что надеется на то, что страны Европы не дадут России использовать инструменты газового шантажа. Об этом он заявил во время встречи с министром обороны Швеции Петером Хулквистом, которую транслировал телеканал "112 Украина".

"Поведение РФ после принятия соответствующего решения Стокгольмским арбитражем, угроза или публичное сообщение, что они прекращают поставлять газ в Украину, несмотря на решение суда, не собираются выполнять решение суда относительно транзита и угрожают разрывом контракта, хотя это не предусмотрено контрактом, дают дополнительные основания, чтобы продумать, насколько обоснованным с точки зрения энергетической безопасности Европы является проект "Северный поток – 2", который монополизирует поставки газа в ЕС со стороны РФ и нарушает принципы диверсификации. Я очень надеюсь, что страны Северной Европы, Швеция, Финляндия, Дания, играют очень важную роль для того, чтобы не дать РФ использовать инструменты газового шантажа против ЕС и Украины", – заявил Порошенко.

28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. С учетом задолженности Украины сумма сократилась до $2,56 млрд.

В свою очередь глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания приступает к расторжению всех ранее заключенных с Украиной контрактов. Он объяснил это тем, что решение Стокгольмского арбитража нарушило интересы «Газпрома». «Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины, в такой ситуации продолжение действия контрактов для «Газпрома» является экономически нецелесообразным и невыгодным», — отметил Миллер. Затем «Газпром» вернул украинскому «Нафтогазу» предоплату за поставки газа в марте. 5 марта глава "Газпрома" заявил, что компания официально направила уведомление "Нафтогазу Украины" о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

А уже 2 марта НАК призвал украинцев снизить температуру в помещениях на 1 – 2 градуса для экономии потребления газа. Минэнергоугля перевело генерирующие компании с газа на мазут, приостановило работу детсадов, школ и вузов, а также рекомендовало пересмотреть план действий производственных объектов для экономии газовых ресурсов.