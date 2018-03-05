Трамп и Мэй договорились, что "ракеты Путина" - это безответственность

Еще
04:18 06.03.2018
Пришлите свою новость!
01:40
Леонид Парфенов встретится со зрителями без бокала
01:16
Европейский университет уходит за стойку
00:51
Электрики и водовозы ответили Путину за подключения
00:39
Трамп готов заключить сделку по иммиграционной реформе
00:24
Нетаньяху назвал Иран крупнейшим вызовом на Ближнем Востоке
00:15
Финляндия вошла в топ-20 лучших стран для инвестиций
00:04
Гумконвой ООН вернулся из Восточной Гуты с мирными жителями
05/03
Полтавченко принял вызов Кадырова на баскетбольном паркете
05/03
Самолет США второй день подряд проводят разведку у берегов России
05/03
В центре Донецка взорвался автомобиль
05/03
Российские водители ради экономии стали реже ездить и мыть машины
05/03
Медведева о слухах об уходе от тренера и намерении выступать за другую страну: Журналисты, успокойтесь!
05/03
Трамп: Китай,РФ, ЕС - все нас обворовывали. С ними нельзя вести дела
05/03
СМИ: Экс-полковника ГРУ, шпионившего на Британию, отравили в Уилкшире
05/03
СКА одержал вторую победу над «Северсталью» в плей-офф
05/03
На Галерной лёд оставил машину без стекла, но со знаком «Ш»
05/03
Путин поговорил с Макроном о Сирии
05/03
Сотрудники ГИБДД положили грузоперевозчика лицом в асфальт при эвакуации его ТС
05/03
Рыбка рассказала американским СМИ о тайных записях разговоров Дерипаски про выборы в США
05/03
Рэпер Хаски выступит в Петербурге на театральной премии
05/03
«Зенит» потребовал аннулировать результат матч с «Амкаром»
05/03
Петербургского GR-менеджера по бутлегерам перевели с домашнего ареста на реальный
05/03
«Нафтогаз» решил уйти из России
05/03
«Фонтанка» за 60 секунд — 5 марта
05/03
В немецкой школе подросток распылил газ
05/03
Популярность женской воинской службы в Финляндии достигла рекордного уровня
05/03
Застреленный в отделе полиции житель Петербурга обошелся МВД в 150 тысяч
05/03
Путин заявил о двукратном росте заказов на российское вооружение
05/03
Совфед ФС РФ: США вмешивается в дела суверенных государств уже больше 70 лет
05/03
"Нафтогаз" не намерен расторгать контракты с "Газпромом" на транзит
05/03
Во время ЧМ-2018 вход в Летний сад на неделю станет платным
05/03
«Событием года» врачи Петербурга назвали открытие Боткинской больницы
05/03
На Просвещения в ночном клубе посетителей избили на перекуре
05/03
В порты Ленобласти ледоколы провели более 500 судов
05/03
Корабли Балфлота отразили авианалёт
05/03
На границе с Финляндией и Эстоний за месяц изъяли две тонны "санкционки"
05/03
Босую девушку, которую нашли мертвой на Солидарности, мог задушить собутыльник
05/03
Путин призвал ФСБ усилить борьбу с коррупционерами
05/03
Порошенко рассказал министру обороны Швеции, насколько опасен "Северный поток - 2"
05/03
Трамп и Мэй договорились, что "ракеты Путина" - это безответственность
05/03
В Петербурге грипп отправил 20 школьных классов на вынужденные каникулы
05/03
Французский президент считает, что итоги выборов в Италии определили мигранты
05/03
Февраль в Петербурге оказался холоднее, солнечнее и снежнее обычного
05/03
«Довлатов», фигуристка и темнокожий супергерой лидируют в кинопрокате
05/03
Сэкономившего на налогах главу «НСК-Монолит» лишили земли, машины и лодки
05/03
В Купчино 110 домов остались без тепла
05/03
В КРТИ сменили замглавы, ответственного за метро
05/03
Семьям петербуржцев, погибших в авиакатастрофе под Раменским, выплатили по миллиону из казны
05/03
ФАС пригрозила операторам отобрать доходы от внутреннего роуминга
05/03
Министр обороны Финляндии раскритиковал планы по сокращению военного бюджета
05/03
Сборная Англии к ЧМ-2018 потребовала обнести ее базу в Петербурге шестиметровым забором
05/03
Мэр Москвы Собянин тоже извинился перед Собчак за стакан воды
05/03
За возврат НДС с продажи древесины к приговору мехового барона в Петербурге добавили три месяца
05/03
Путин поблагодарил ФСБ за то, что сохранили тайну новейшего оружия России
05/03
Захарова: Украинцы посадят свои власти на кол
05/03
Путин призвал спецслужбы наступать на террористов за рубежом
05/03
«Курортную» недвижимость в Петербурге можно приобрести за 1,5 млн рублей
05/03
Петербургских фанатов бесплатно отправят на родину шведского режиссера Бергмана
05/03
На Шафировском бородач бесплатно заправился на 8 тысяч рублей
05/03
Делегация «Родины» во главе с депутатом Журавлевым попала под обстрел на Донбассе
05/03
Суд в 25 раз сократил выплату националисту Малюгину по делу о подготовке к теракту
05/03
Навальный стал третьим для Насти Рыбки и Алекса Лесли
05/03
ЕС продлил санкции против Януковича и его министров
05/03
Режиссёр из полиции нашёл свою машину без помощи полиции
05/03
Финалистка конкурса «Миссис Россия» попалась на торговле людьми
05/03
Болельщик «Зенита» оштрафован и отлучен от футбола за стробоскоп, брошенный во вратаря «Амкара»
05/03
Саакашвили призвал сторонников вернуть власть в Грузии: Такой безнадежности не было даже во времена Шеварднадзе
05/03
АИЖК переименовалось в ДОМ.РФ
05/03
Клименко: Россия технически готова к отключению от мировой Сети
05/03
Назарбаев в 10 раз снизит налоги для бедных казахстанцев
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
05.03.2018 17:16

Трамп и Мэй договорились, что "ракеты Путина" - это безответственность

 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп назвали заявления российского лидера Владимира Путина о новых видах вооружения «безответственными».

Об этом сообщает 5 марта «Газета.ру». К такому выводу политики пришли во время телефонного разговора, тезисы которого опубликованы пресс-службой Белого дома.

Также Мэй и Трамп сошлись во мнениях, осудив бомбардировки в Восточной Гуте и обвинив сирийские власти, а также Россию и Иран в срыве гуманитарной паузы в этой зоне.

Напомним, что ежегодное послание президента Федеральному собранию в 2018 году было адресовано скорее «зарубежным партнерам» России. Презентация летающего, плавающего и стреляющего лазером оружия вызвала неоднозначную реакцию за рубежом.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
05.03.2018 17:51

Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг «Аэрофлота»

Международное агентство Fitch повысило кредитный рейтинг ПАО «Аэрофлот» с уровня «B+» до «BB-» и присвоило рейтингу прогноз «стабильный».
Фото предоставлено ГК «РосСтройИнвест»
02.03.2018 18:22

В Петербурге открыли новый корпус Мариинской больницы

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров 2 марта торжественно открыли новый корпус Мариинской больницы. Стоимость его строительства составила 3,2 миллиарда рублей.
«Уральские авиалинии»
02.03.2018 11:00

«Уральские авиалинии» приглашают на пасхальную неделю в Израиль

Авиакомпания «Уральские авиалинии» предлагают отправиться в Израиль и поучаствовать в празднованиях Пасхи на Святой земле. Из Санкт-Петербурга в Тель-Авив авиакомпания выполняет рейсы дважды в неделю, с 25 марта - 6 раз в неделю
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Трамп готов заключить сделку по иммиграционной реформе
Нетаньяху назвал Иран крупнейшим вызовом на Ближнем Востоке
Финляндия вошла в топ-20 лучших стран для инвестиций
Гумконвой ООН вернулся из Восточной Гуты с мирными жителями
Рыбка рассказала американским СМИ о тайных записях разговоров Дерипаски про выборы в США
Популярность женской воинской службы в Финляндии достигла рекордного уровня
Путин заявил о двукратном росте заказов на российское вооружение
Совфед ФС РФ: США вмешивается в дела суверенных государств уже больше 70 лет
Корабли Балфлота отразили авианалёт
Путин призвал ФСБ усилить борьбу с коррупционерами
Как попасть под автодозвон
Для сибирских холодов в Европе нет преград
«Это не блеф», – сказал Путин. «Мы поняли», – ответил Запад
Всеволод Овчинников: Это не новая, а старая холодная война
К кому обращено послание президента
Первый Ангел вострубил. Как соцсети поняли послание Путина
Здравствуй, оружие. Что Путин показал миру
IХ рейтинг лучших клиник Петербурга по версии медицинского сообщества
Как паспорт дочери ректора Горного превратился в бумажку
Частная или государственная школа: что выбрать?
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Полтавченко принял вызов Кадырова на баскетбольном паркете

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

«Событием года» врачи Петербурга назвали открытие Боткинской больницы

Февраль в Петербурге оказался холоднее, солнечнее и снежнее обычного

Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
05.03.2018 17:51
Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг «Аэрофлота»
Международное агентство Fitch повысило кредитный рейтинг ПАО «Аэрофлот» с уровня «B+» до «BB-» и присвоило рейтингу прогноз «стабильный».
Фото предоставлено ГК «РосСтройИнвест»
02.03.2018 18:22
В Петербурге открыли новый корпус Мариинской больницы
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров 2 марта торжественно открыли новый корпус Мариинской больницы. Стоимость его строительства составила 3,2 миллиарда рублей.
«Уральские авиалинии»
02.03.2018 11:00
«Уральские авиалинии» приглашают на пасхальную неделю в Израиль
Авиакомпания «Уральские авиалинии» предлагают отправиться в Израиль и поучаствовать в празднованиях Пасхи на Святой земле. Из Санкт-Петербурга в Тель-Авив авиакомпания выполняет рейсы дважды в неделю, с 25 марта - 6 раз в неделю
Компания «MIR VR»
02.03.2018 10:30
Петербургские школьники сдают ЕГЭ в VR-шлеме – будущее уже сегодня
1 марта в лектории Охта Lab ТРК «Охта Молл» состоялся бесплатный урок в формате виртуальной реальности для петербургских школьников в рамках социальной программы «МИР Учащимся», организованной компанией MIR VR
Магазин "Кей"
02.03.2018 10:00
Как не упасть в ее глазах: лучший подарок на 8 марта по мнению экспертов КЕЙ
С каждым годом все сложнее и сложнее становится удивить свою вторую половину подарком на Международный женский день, не так ли? Специально для вас сотрудники компании КЕЙ подготовили обзор оригинальных и современных подарков на 8 марта, которые обязательно придутся по душе вашей даме
Фото предоставлено компанией «Галамарт»
01.03.2018 10:55
Седьмой «Галамарт» открывается на Площади Стачек
3 марта состоится праздничное открытие в ТРК «Кировский» на пл. Стачек.
Магазин "Кей"
28.02.2018 18:26
Обзор смартфонов Samsung от экспертов КЕЙ
Пока мы с нетерпением ждем в продаже одну из главных новинок этого года — Samsung Galaxy S9 и S9+, давайте вспомним, чем выли интересны предыдущие серии
ПАО «МРСК Северо-Запада»
28.02.2018 16:07
Энергетики МРСК Северо-Запада проводят тренировки на избирательных участках
На территории ответственности МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО «Россети») находится более 4 тысяч избирательных участков, резервных пунктов для голосования и избирательных комиссий. Энергетики отвечают за надежное и бесперебойное электроснабжение всех этих объектов во время подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
27.02.2018 11:30
Любимые направления от «Уральских авиалиний» со скидкой до 30%
Специальное предложение от авиакомпании «Уральские авиалинии»: авиабилеты со скидкой до 30% на любимые направления
Фото предоставлено компанией «Гарант»
26.02.2018 18:54
Робот освободит юристов от рутины
Компания «Гарант» разработала новый автоматизированный сервис по подбору судебной практики – аналитическую систему «Сутяжник»
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.