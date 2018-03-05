Трамп и Мэй договорились, что "ракеты Путина" - это безответственность

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп назвали заявления российского лидера Владимира Путина о новых видах вооружения «безответственными».

Об этом сообщает 5 марта «Газета.ру». К такому выводу политики пришли во время телефонного разговора, тезисы которого опубликованы пресс-службой Белого дома.

Также Мэй и Трамп сошлись во мнениях, осудив бомбардировки в Восточной Гуте и обвинив сирийские власти, а также Россию и Иран в срыве гуманитарной паузы в этой зоне.

Напомним, что ежегодное послание президента Федеральному собранию в 2018 году было адресовано скорее «зарубежным партнерам» России. Презентация летающего, плавающего и стреляющего лазером оружия вызвала неоднозначную реакцию за рубежом.