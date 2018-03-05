«Петербургская Недвижимость» запустила онлайн-бронирование квартиры

На сайте компании «Петербургская Недвижимость» заработал сервис «личный кабинет», в котором покупатели могут подать заявку на бронь квартиры и оплатить залог с помощью банковской карты, не совершая дополнительный визит в офис компании.

В «личном кабинете» покупателям представлен весь объем реализуемых «Петербургской Недвижимостью» квартир по актуальным ценам, в том числе и в объектах компании Setl City. Понравившиеся варианты можно добавить в корзину и в режиме онлайн обсудить с персональным менеджером условия оформления ипотеки и другие вопросы. Для доступа ко всем функциям сервиса достаточно пройти регистрацию.

Компания «Петербургская Недвижимость» постоянно работает над совершенствованием сайта www.spbrealty.ru, расширяет его функционал и предоставляет новые способы приобретения квартиры для экономии времени клиентов.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»