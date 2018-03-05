«Петербургская Недвижимость» запустила онлайн-бронирование квартиры

Еще
04:19 06.03.2018
Пришлите свою новость!
01:40
Леонид Парфенов встретится со зрителями без бокала
01:16
Европейский университет уходит за стойку
00:51
Электрики и водовозы ответили Путину за подключения
00:39
Трамп готов заключить сделку по иммиграционной реформе
00:24
Нетаньяху назвал Иран крупнейшим вызовом на Ближнем Востоке
00:15
Финляндия вошла в топ-20 лучших стран для инвестиций
00:04
Гумконвой ООН вернулся из Восточной Гуты с мирными жителями
05/03
Полтавченко принял вызов Кадырова на баскетбольном паркете
05/03
Самолет США второй день подряд проводят разведку у берегов России
05/03
В центре Донецка взорвался автомобиль
05/03
Российские водители ради экономии стали реже ездить и мыть машины
05/03
Медведева о слухах об уходе от тренера и намерении выступать за другую страну: Журналисты, успокойтесь!
05/03
Трамп: Китай,РФ, ЕС - все нас обворовывали. С ними нельзя вести дела
05/03
СМИ: Экс-полковника ГРУ, шпионившего на Британию, отравили в Уилкшире
05/03
СКА одержал вторую победу над «Северсталью» в плей-офф
05/03
На Галерной лёд оставил машину без стекла, но со знаком «Ш»
05/03
Путин поговорил с Макроном о Сирии
05/03
Сотрудники ГИБДД положили грузоперевозчика лицом в асфальт при эвакуации его ТС
05/03
Рыбка рассказала американским СМИ о тайных записях разговоров Дерипаски про выборы в США
05/03
Рэпер Хаски выступит в Петербурге на театральной премии
05/03
«Зенит» потребовал аннулировать результат матч с «Амкаром»
05/03
Петербургского GR-менеджера по бутлегерам перевели с домашнего ареста на реальный
05/03
«Нафтогаз» решил уйти из России
05/03
«Фонтанка» за 60 секунд — 5 марта
05/03
В немецкой школе подросток распылил газ
05/03
Популярность женской воинской службы в Финляндии достигла рекордного уровня
05/03
Застреленный в отделе полиции житель Петербурга обошелся МВД в 150 тысяч
05/03
Путин заявил о двукратном росте заказов на российское вооружение
05/03
Совфед ФС РФ: США вмешивается в дела суверенных государств уже больше 70 лет
05/03
"Нафтогаз" не намерен расторгать контракты с "Газпромом" на транзит
05/03
Во время ЧМ-2018 вход в Летний сад на неделю станет платным
05/03
«Событием года» врачи Петербурга назвали открытие Боткинской больницы
05/03
На Просвещения в ночном клубе посетителей избили на перекуре
05/03
В порты Ленобласти ледоколы провели более 500 судов
05/03
Корабли Балфлота отразили авианалёт
05/03
На границе с Финляндией и Эстоний за месяц изъяли две тонны "санкционки"
05/03
Босую девушку, которую нашли мертвой на Солидарности, мог задушить собутыльник
05/03
Путин призвал ФСБ усилить борьбу с коррупционерами
05/03
Порошенко рассказал министру обороны Швеции, насколько опасен "Северный поток - 2"
05/03
Трамп и Мэй договорились, что "ракеты Путина" - это безответственность
05/03
В Петербурге грипп отправил 20 школьных классов на вынужденные каникулы
05/03
Французский президент считает, что итоги выборов в Италии определили мигранты
05/03
Февраль в Петербурге оказался холоднее, солнечнее и снежнее обычного
05/03
«Довлатов», фигуристка и темнокожий супергерой лидируют в кинопрокате
05/03
Сэкономившего на налогах главу «НСК-Монолит» лишили земли, машины и лодки
05/03
В Купчино 110 домов остались без тепла
05/03
В КРТИ сменили замглавы, ответственного за метро
05/03
Семьям петербуржцев, погибших в авиакатастрофе под Раменским, выплатили по миллиону из казны
05/03
ФАС пригрозила операторам отобрать доходы от внутреннего роуминга
05/03
Министр обороны Финляндии раскритиковал планы по сокращению военного бюджета
05/03
Сборная Англии к ЧМ-2018 потребовала обнести ее базу в Петербурге шестиметровым забором
05/03
Мэр Москвы Собянин тоже извинился перед Собчак за стакан воды
05/03
За возврат НДС с продажи древесины к приговору мехового барона в Петербурге добавили три месяца
05/03
Путин поблагодарил ФСБ за то, что сохранили тайну новейшего оружия России
05/03
Захарова: Украинцы посадят свои власти на кол
05/03
Путин призвал спецслужбы наступать на террористов за рубежом
05/03
«Курортную» недвижимость в Петербурге можно приобрести за 1,5 млн рублей
05/03
Петербургских фанатов бесплатно отправят на родину шведского режиссера Бергмана
05/03
На Шафировском бородач бесплатно заправился на 8 тысяч рублей
05/03
Делегация «Родины» во главе с депутатом Журавлевым попала под обстрел на Донбассе
05/03
Суд в 25 раз сократил выплату националисту Малюгину по делу о подготовке к теракту
05/03
Навальный стал третьим для Насти Рыбки и Алекса Лесли
05/03
ЕС продлил санкции против Януковича и его министров
05/03
Режиссёр из полиции нашёл свою машину без помощи полиции
05/03
Финалистка конкурса «Миссис Россия» попалась на торговле людьми
05/03
Болельщик «Зенита» оштрафован и отлучен от футбола за стробоскоп, брошенный во вратаря «Амкара»
05/03
Саакашвили призвал сторонников вернуть власть в Грузии: Такой безнадежности не было даже во времена Шеварднадзе
05/03
АИЖК переименовалось в ДОМ.РФ
05/03
Клименко: Россия технически готова к отключению от мировой Сети
05/03
Назарбаев в 10 раз снизит налоги для бедных казахстанцев
Предыдущие новости
Архив материалов
Строительство Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
05.03.2018 17:07

«Петербургская Недвижимость» запустила онлайн-бронирование квартиры

«Петербургская Недвижимость» запустила онлайн-бронирование квартиры
Предоставлено компанией Setl City

На сайте компании «Петербургская Недвижимость» заработал сервис «личный кабинет», в котором покупатели могут подать заявку на бронь квартиры и оплатить залог с помощью банковской карты, не совершая дополнительный визит в офис компании.   

В «личном кабинете» покупателям представлен весь объем реализуемых «Петербургской Недвижимостью» квартир по актуальным ценам, в том числе и в объектах компании Setl City. Понравившиеся варианты можно добавить в корзину и в режиме онлайн обсудить с персональным менеджером условия оформления ипотеки и другие вопросы. Для доступа ко всем функциям сервиса достаточно пройти регистрацию.

Компания «Петербургская Недвижимость» постоянно работает над совершенствованием сайта www.spbrealty.ru, расширяет его функционал и предоставляет новые способы приобретения квартиры для экономии времени клиентов.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
Предоставлено компанией Setl City
05.03.2018 17:07

«Петербургская Недвижимость» запустила онлайн-бронирование квартиры

На сайте компании «Петербургская Недвижимость» заработал сервис «личный кабинет», в котором покупатели могут подать заявку на бронь квартиры и оплатить залог с помощью банковской карты, не совершая дополнительный визит в офис компании.
ПАО «Группа ЛСР»
05.03.2018 16:00

Жилой комплекс «Группы «ЛСР» аккредитован еще одним банком

Северо-Западный региональный центр Райффайзенбанка расширил список аккредитованных объектов «Группы «ЛСР», включив в программу ипотечного кредитования жилой комплекс «Звездный дуэт».
АО «ГК «Эталон»
05.03.2018 15:30

Группа «Эталон» планирует вывести на рынок до 700 тыс. кв. м реализуемой площади

Группа «Эталон» планирует вывести на рынок до 700 тыс. кв. м реализуемой площади в своих жилых комплексах в 2018 г.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Легитимность цифровой подписи и дачная амнистия - Росреестр отвечает на вопросы
Губернатор Ленобласти утвердил проект развития дорог сразу трех поселений на границе с Петербургом
«ЮИТ» продает в Петербурге два участка за 1,2 млрд рублей
Эксперт: Из-за новых законов строительство жилья в Ленобласти сократится в два раза
Три дороги к ЖК «Юнтолово» откроют для автомобилистов
Эксперты: На Петровском острове остался последний участок для застройки жильем
Самые далекие от метро новостройки Петербурга стоят от 2,1 млн рублей
Комстрой в 2017-м освоил лишь половину Адресной инвестиционной программы
«Ростех» предоставит 35 гектаров под жилье на Капсюльном шоссе в Петербурге
Минстрой разработал новые правила содержания многоэтажек
Купить апартаменты стало проще
Ширма для модерна на Охте
«Образцовый квартал 2». Сдача на полгода раньше срока
Почему миллениалы не хотят жить в обычных квартирах
Паркингов много, а паркуются - где хотят
Не муравейник: новостройки, где соседей знают по имени
«Бельгия» в интерьере: как выдержать стиль
Комстрою нашли руководителя
Радиатор или теплый водяной пол
Как может выглядеть парк в «Северной долине»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Полтавченко принял вызов Кадырова на баскетбольном паркете

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

«Событием года» врачи Петербурга назвали открытие Боткинской больницы

Февраль в Петербурге оказался холоднее, солнечнее и снежнее обычного

Новости компаний
Предоставлено компанией Setl City
05.03.2018 17:07
«Петербургская Недвижимость» запустила онлайн-бронирование квартиры
На сайте компании «Петербургская Недвижимость» заработал сервис «личный кабинет», в котором покупатели могут подать заявку на бронь квартиры и оплатить залог с помощью банковской карты, не совершая дополнительный визит в офис компании.
ПАО «Группа ЛСР»
05.03.2018 16:00
Жилой комплекс «Группы «ЛСР» аккредитован еще одним банком
Северо-Западный региональный центр Райффайзенбанка расширил список аккредитованных объектов «Группы «ЛСР», включив в программу ипотечного кредитования жилой комплекс «Звездный дуэт».
АО «ГК «Эталон»
05.03.2018 15:30
Группа «Эталон» планирует вывести на рынок до 700 тыс. кв. м реализуемой площади
Группа «Эталон» планирует вывести на рынок до 700 тыс. кв. м реализуемой площади в своих жилых комплексах в 2018 г.
ГК «КВС»
05.03.2018 12:54
Сразу три банка аккредитовали жилые комплексы 2 очереди 2 этапа ЖК «Ясно.Янино»
Дома второй очереди второго этапа ЖК «Ясно.Янино», возводимые компанией «КВС» во Всеволожском районе Ленинградской области, аккредитованы ПАО Сбербанк, ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).
ООО «СК «Дальпитерстрой»
04.03.2018 10:00
Православное строительство: новый храм в Шушарах
В микрорайоне Шушары построили деревянный храм-часовню Николая Угодника. Храм в честь покровителя мореплавателей возведен при поддержке главного застройщика микрорайона – СК «Дальпитерстрой»
Фото предоставлено ГК «РосСтройИнвест»
02.03.2018 18:22
В Петербурге открыли новый корпус Мариинской больницы
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров 2 марта торжественно открыли новый корпус Мариинской больницы. Стоимость его строительства составила 3,2 миллиарда рублей.
SetlGroup
02.03.2018 17:30
В список «Влиятельных женщин Петербурга» вошли представительницы Setl Group
В преддверии 8 марта газета «Деловой Петербург» подвела итоги ежегодной премии «Влиятельные женщины Петербурга».
Фото предоставлено компанией RBI
02.03.2018 17:00
RBI открывает пространство Левашовского хлебозавода
Реконструкция здания Левашовского хлебозавода на Барочной улице еще только планируется, но здание – памятник конструктивизма уже сейчас продемонстрировали широкой общественности
Рендер предоставлен компанией «Группа «ЯРД»
02.03.2018 15:45
Немцы Drees & Sommer привнесут мировой опыт в проект Prime Residence
Коллеги Захи Хадид по проекту завода BMW в Лейпциге, компания Drees & Sommer будет контролировать возведение апарт-отеля Prime Residence в центре Петербурга
ПАО «Группа ЛСР»
02.03.2018 14:15
«Группа ЛСР» признана крупнейшим застройщиком по объемам текущего строительства
«Группа ЛСР» заняла первую строчку в рейтинге по объемам текущего строительства, составленном порталом «Единый реестр застройщиков» при поддержке Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА)
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.