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06.03.2018 16:21

Пулковскую обсерваторию подрежут до национального масштаба

Пулковская обсерватория уже ничего не будет наблюдать. Она станет частью пока секретной системы астрозащиты. Авторы концепции готовятся к запуску в космос и протестам градозащитников.
Пулковскую обсерваторию подрежут до национального масштаба
Александр Евстафьев/Интерпресс

Проекты документов, которые свидетельствуют о новой миссии обсерватории, активисты опубликовали в Сети 5 марта. В черновике одного из договоров исполнителем указан разработчик действующего Генплана – петербургский проектный институт НИПИград, а роль заказчика, по данным «Фонтанки», отведена Российской академии наук. Предмет договора – подготовка 1-го этапа Концепции развития прилегающей территории: сбор исходных данных, подготовка технического задания, согласование с обсерваторией, Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Федеральной службой охраны. Стоимость работ — 5,2 млн рублей. Директор НИПИграда Юрий Кириенков объяснил «Фонтанке», что в существующем виде у Пулковской обсерватории нет будущего, ей суждено стать «штаб-квартирой астрономического, национального масштаба».

Новая миссия начнется с сокращения защитной зоны, созданной в 1945 году для обеспечения наблюдений в астрономическом центре. «Да, могу сказать точно. Мы работаем очень плотно. И надеюсь, решим в ближайшем будущем все проблемы, связанные с Пулковской обсерваторией и ее защитной охранной зоной», – подтвердил Кириенков. И добавил: охранную зону изменят потому, что в нынешнем виде Пулковской обсерватории очень скоро уже не станет.

Любые подробности отнесены к разряду «секретной информации». По словам Кириенкова, события вокруг обсерватории — часть разработок по созданию общероссийской национальной системы астрозащиты – с объектами (телескопами и базовыми станциями), которые будут выноситься как в космос, так и на высотные точки гор. И даже с новым космическим (астрофизическим) телескопом, который Россия вскоре должна вывести на орбиту.

После преобразований Пулковская обсерватория станет «одним из штабов» этой системы, говорит директор НИПИграда. «Но она уже ничего не будет наблюдать, эти функции она потеряла. Потому что наблюдение в нашей зоне, с нашим куполом освещенности уже невозможно. Как ни печально это признать, город засвечивает все наше оборудование, и такое изучение уже не представляется возможным, – заявил Кириенков. – Я призываю мыслить рационально и еще раз рационально. Будет не столько наблюдение и не строительство новых объектов, а скорее реконструкция существующих и обеспечение их электроникой, насыщение новым оборудованием. Появится полноценная «штаб-квартира» астрономическая, национального масштаба».

В масштаб действительно верится: Федеральную службу охраны в договорах просто так не указывают, как и РФПИ. Правда, об их роли Кириенков не распространяется, упоминая только, что инвестиционный фонд будет помогать астрофизикам. Что касается охранной зоны, то насколько ее уменьшат – пока неясно. Чтобы оценить будущие размеры, генпланисты должны будут оценить сами здания обсерватории как объекты культурного наследия и понять степень влияния на них окружающей застройки. «Это уже не научная часть будет, а немножко другая, – сообщил глава института. – Ведутся разработки в этой части».

Впрочем, застройщики тоже больших выгод для себя не извлекут, уверяют в НИПИграде. Если верить обещаниям, других, новых проектов застройки вокруг «штаба», которым станет обсерватория, не прибавится, а те, что существуют и строятся сейчас, сильно изменятся в сторону уменьшения. Однако планируемое число жителей в этих новых районах, как заявил Кириенков, сокращать не станут. Как это сочетать, пока неясно — возможно, речь пойдет об увеличении высотности при сжатии площадей застройки. Как сообщала «Фонтанка», проект планировки этой территории (ППТ), выполненный ООО «Моргал Инвестментс», отменен судом 22 января. Однако, по словам Кириенкова, на основании расчетов НИПИграда для земель вокруг обсерватории будут разработаны новые ППТ (именно так, во множественном числе). О том, как улаживаются отношения с застройщиками, в институте рассказали двумя словами – «ищется компромисс».

Астрометрические наблюдения, которыми обсерватория занималась 150 лет и благодаря которым стала всемирно известной, в будущем «научном штабе» если и сохранят, то лишь в качестве одного из периферийных направлений. Но основным профилем будущего астрономического центра станет, как это уже предсказывала в марте 2017 года рабочая группа РАН, астрофизика, а не астрометрия. «Здесь будет несколько направлений, и все объединят в один центр, – заявил Юрий Кириенков «Фонтанке». – Но действительно, в перспективе, имея выносные телескопы в космосе, нам уже не придется наблюдать с Земли за частями Вселенной».

Так называемый «купол освещенности» для астрометристов не так уж важен, если речь не идет о засветке в ближайшей километровой зоне. В отличие от астрофизиков, астрометристам не требуется максимальная чистота атмосферы, чтобы получить четкие снимки, так как ученые этой специальности фиксируют передвижения небесных тел, а не уточняют их свойства. Поэтому им важно не изображение, а местоположение и его фиксация в течение долгого времени, дающая возможность построить точные траектории. Причем длительность наблюдений с одной точки только повышает их ценность: с каждым годом все точнее показания и все более выверенными становятся длинные ряды.

Сотрудники Пулковской обсерватории говорят, что среди членов рабочей группы, год назад инспектировавшей обсерваторию, астрометристов не было. Юрий Балега, ее глава, — астрофизик, член-корреспондент Российской академии наук, заведующий кафедрой астроприборостроения Университета ИТМО, научный руководитель Специальной астрофизической обсерватории в Карачаево-Черкесии. «Засветка — один из факторов ухудшения астрономического климата, она не позволяет видеть слабые объекты, – рассказывал он «Фонтанке» в марте 2017-го. – Но самое главное — облачность, которая никогда не позволит вести нормальные наблюдения в Балтийском регионе».

Бюджетного финансирования НИПИград пока не получил и работы делает за счет заемных средств (названия банка в институте не раскрывают). Однако и денег на первом этапе, пока собираются данные и готовится техзадание, требуется немного. Впоследствии будет заключено трехстороннее паритетное соглашение с РАН и Пулковской обсерваторией. Закончить всю работу и представить концепцию развития в правительстве России планируют к концу 2018 года. Подписать ее должен будет назначенный после президентских выборов премьер.

«Могу сказать, что… очень серьезно все закрутилось, – говорит Юрий Кириенков. – Мы на самом острие атаки находимся. Поэтому тут будет и общественность задействована, и масса приглашенных специалистов. И я подчеркну: мы не в контрах с теми людьми, которые подняли этот вопрос, с градозащитниками. Мы будем учитывать их мнение. Их профессиональную оценку. Какое бы ни было мнение — положительное, отрицательное, оно будет приложено к нашим документам отдельным блоком. Другим блоком — все судебные дела вокруг этого. Мы абсолютно открыты для всестороннего изучения проблемы. И действуем не в интересах конкретных застройщиков, которые попали в какие-то проблемы, а в интересах государственности в развитии астрофизики».

Елена Зеликова,
«Фонтанка.ру»


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