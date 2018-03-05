Французский президент считает, что итоги выборов в Италии определили мигранты

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал успех коалиции правых центристов на выборах в Италии, сообщает 5 марта портал «Народные новости».

Макрон отметил, что на выборах в итальянском парламенте победила правая коалиция Сильвио Берлускони, потому что в стране существуют «огромные проблемы с мигрантами и эта ситуация сильно давит на европейцев», потому что сложно поддерживать гуманные идеи в отрыве от ежедневного контекста.

Напомним, что блок коалиции правых центристов был сформирован в декабре 2017 года, в него вошли нескольких правых итальянских партий, в том числе и движения "Вперед, Италия!" бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони.

На выборах в итальянский парламент, которые прошли накануне, правоцентристская коалиция из "Лиги", "Вперед, Италия" и "Братьев Италии" получает 37% в нижней палате. В верхней палате — сенате — правоцентристы набирают 37,5% голосов. Антисистемное "Движение 5 звезд" на выборах в палату депутатов и сенат лидирует как отдельная политическая сила, набирая 32,5% и 32,1% голосов соответственно, добавили в МВД Италии. Подсчитаны 98% бюллетеней.