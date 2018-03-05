Февраль в Петербурге оказался холоднее, солнечнее и снежнее обычного

Северная столица в феврале вышла за пределы всех климатических норм для региона. Воздух был холоднее, снега и солнца оказалось больше, чем обычно.

Об этом 5 марта сообщает сайт Гидрометцентра Петербурга. По данным синоптиков, за последний месяц календарной зимы в городе выпало 43,2 мм осадков, что составляет 139% от нормы. Температура воздуха была ниже среднеклиматической, правда несущественно, всего на -0,8 градуса. Отметим, что средняя температура самого холодного в году для Петербурга месяца, по данным Гидрометцентра, составляет от -8,0°С до -8,5°С.

47,7 часа в феврале на горожан светило солнце — на час и семь минут больше нормы.

При этом в целом закончившуюся календарную зиму синоптики оценивают как одну из самых теплых. За 128 лет наблюдений теплее были только две зимы – в 2015 и 2016 годах.

«На большей части страны средняя температура зимы выше нормы на 2º и более, а в арктическом регионе – на 4 – 8º. Только в Новосибирской области и Алтайском крае зима была холоднее обычной, но и то незначительно», – подвели итоги метеорологи.

Напомним, конец февраля и начало марта отметились в городе оранжевым уровнем опасности из-за сильных морозов.