Сэкономившего на налогах главу «НСК-Монолит» лишили земли, машины и лодки

В Петербурге совладельца крупной строительной фирмы Дмитрия Семёнова признали виновным в неуплате более полумиллиарда рублей налогов. Экономный бизнесмен останется на свободе, но без части движимого и недвижимого имущества.

Как сообщает 5 марта объединённая пресс-служба судов города, являясь гендиректором ООО «НСК-Монолит» с 2003 по 2014 год, Семёнов обеспечил включение в декларации ложных сведений. Так, в финансовых расходах компании были указаны расходы на оплату работ субподрядчиков, которые так и не были выполнены. Установлено, что в результате его махинаций фирма недоплатила государству 600 миллионов 690 тысяч рублей. При этом в обвинении ущерб был вдвое больше. Семёнов, отправленный в октябре прошлого года под домашний арест, вину не признаёт.

Приморский районный суд приговорил его к двум с половиной годам условного лишения свободы с трехлетним испытательным сроком.

«Иск представителя потерпевшего признан судом по праву», – уточнили в пресс-службе.

При этом возмещать потерянное предпринимателю пришлось своим имуществом. В собственность государства обратили внедорожник Land Rover, два квадроцикла, моторную лодку «Зодиак» и семь земельных участков в Ленобласти.

«НСК-Монолит» с 1990 года выполняла подрядные и генподрядные работы на строительстве жилых, коммерческих и социальных объектов в Петербурге. Организация была задействована при строительстве «Зенит Арены», а в 2014 году должна была построить жилой дом на месте Аракчеевских казарм, но попала в градозащитный скандал. Сейчас «НСК-Монолит» находится в стадии ликвидации – весной 2017 года арбитражный суд Петербурга и области признал её банкротом.