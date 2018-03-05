В Купчино 110 домов остались без тепла

Прорыв трубопровода оставил в холодных квартирах жителей Фрунзенского района Петербурга. Восстановить температуру в домах обещают к вечеру вторника.

Как сообщили «Фонтанке» в «Теплосети Санкт-Петербурга», вытекающий кипяток на Будапештской улице, 66/1, заметили при плановом объезде 5 марта. Горячую воду локализовали и приступили к ремонту. Масштаб аварии в компании раскрывать не стали. Его, как и сроки окончания работ, уточнили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Смольного.

Там рассказали, что повреждена тепломагистраль «Фрунзенская», и в 11:25 участок подающего трубопровода диаметром 1000 мм отключили. Починить её планируют до пяти часов вечера 6 марта. Работы затронули 110 зданий, которые остались без отопления. Соблюдение нормативных сроков по устранению нарушения комитет держит на контроле.