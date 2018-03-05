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05.03.2018 16:39

В Купчино 110 домов остались без тепла

 

Прорыв трубопровода оставил в холодных квартирах жителей Фрунзенского района Петербурга. Восстановить температуру в домах обещают к вечеру вторника.

Как сообщили «Фонтанке» в «Теплосети Санкт-Петербурга», вытекающий кипяток на Будапештской улице, 66/1, заметили при плановом объезде 5 марта. Горячую воду локализовали и приступили к ремонту. Масштаб аварии в компании раскрывать не стали. Его, как и сроки окончания работ, уточнили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Смольного.

Там рассказали, что повреждена тепломагистраль «Фрунзенская», и в 11:25 участок подающего трубопровода диаметром 1000 мм отключили. Починить её планируют до пяти часов вечера 6 марта. Работы затронули 110 зданий, которые остались без отопления. Соблюдение нормативных сроков по устранению нарушения комитет держит на контроле.


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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01.03.2018 12:52
В пос. Новоселье открылась новая водонасосная станция и газовая котельная
Вложения в реконструкцию открывшейся насосной станции составили более 130 млн рублей. Затраты на модернизацию газовой котельной составили более 51 млн рублей. Это средства инвесторов, которые осуществляют застройку поселка Новоселье в рамках проекта КОТ “Новоселье: Городские кварталы”
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
26.02.2018 17:25
Получено разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Образцовый квартал 2»
На полгода ранее запланированного срока ООО «Терминал-Ресурс» ввел ЖК в эксплуатацию
Фото предоставлено компанией Setl City
21.02.2018 20:00
В 6 секциях ЖК «Палацио» завершены монолитные работы
В ЖК бизнес-класса «Палацио», который Setl City возводит на 25-й линии Васильевского острова, полностью завершены монолитные работы в шести секциях корпусов первой очереди. Жилой комплекс вышел на уровень 10-го этажа. В ближайшее время будут достроены еще две секции.
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