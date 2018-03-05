ФСО разлучила блондинку Андрея с Россией

После неудачного обслуживания сотрудника ФСО девушка по имени Андрей выдворена из России. Заодно суд документально подтвердил, с лицом какого пола вступил в отношения представитель спецслужбы перед поножовщиной.

Калининский суд Петербурга принял решение выдворить 23-летнего гражданина Украины, после интимной встречи с которым сотрудник Федеральной службы охраны угодил на больничную койку. Центр содержания иностранцев, куда временно помещен молодой человек, предоставил ему эксклюзивный быт. Ведь только по паспорту он мужчина, а по внутренним ощущениям и внешним признакам – нет.

Человеческая драма с эротическим подтекстом, как уже писала «Фонтанка», была разыграна на троих в квартире на Учительской улице, 18. Сотрудник ФСО приехал на свидание к блондинке, которая в анкете для знакомств представляется Яной. По паспорту она Андрей, что, собственно, от клиентов не скрывалось. Родившись мужчиной, он по меньшей мере наполовину преобразился физически, обогатился внешними признаками женщины. Сотрудник, как утверждала Яна-Андрей, был посвящен в метаморфозы и ехал за определенным спектром услуг. Но в разгар вечера на Учительской появился возлюбленный Яны, и случилась драка. Сотрудник с ножевой раной отправился в больницу, молодой человек – в следственный изолятор, а Яной занялся местный участковый.

Яна оказалась гражданином Украины с просроченным сроком пребывания. На нее составили административный протокол по статье 18.8 КоАП, на следующий день доставили в Калининский суд.

Смятение судьи Ольги Терещенко, если оно имелось, объяснить нетрудно. Протокол составлен на мужчину, процесс формально шел над мужчиной, а на скамье подсудимых сидела ухоженная блондинка.

Андрей приехал в Петербург в августе 2015 года уже преображенным. Должен был вернуться на Украину через три месяца, но остался. Просрочку объяснил нехваткой денег. В России родственников у него нет.

«За легализацией своего положения не обращался, заявлений о получении статуса беженца и иных не подавал, патента на трудовую деятельность не получал», – указано в постановлении суда.

Нелегальное положение Андреем не оспаривалось. Суд оштрафовал его на 6 тысяч рублей и выдворил из России с пятилетним запретом на въезд.

Андрея отправили в Центр временного содержания иностранных граждан № 1 ГУ МВД в Красном Селе. Выдворение – процедура небыстрая, жить в центре могут месяцами, даже если у нарушителя есть средства на самостоятельный выезд.

Андрея после доставления сфотографировали, дактилоскопировали, провели ему личный досмотр.

По утвержденным правительством РФ Правилам мужчин и женщин в таких учреждениях содержат раздельно, кроме родственников. По данным «Фонтанки», дилемму центр решил в лучших цивилизационных традициях. Андрею предоставили отдельную комнату с индивидуальным душем. Под такие параметры подходит медицинский изолятор.

В общественной наблюдательной комиссии Петербурга (ОНК) «Фонтанке» подтвердили, что, по данным администрации центра, гражданин проживает в отдельном помещении при медицинском изоляторе, так как определить его на мужской или женский этажи не предоставилось возможности.

«У гражданина только внутренний паспорт Украины, по нему выехать нельзя, – уточнили в ОНК. – Идет процедура получения необходимого документа по дипломатическим каналам».

В пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов Петербурга, которые курируют принудительное выдворение, «Фонтанке» уточнили, что в настоящее время через украинское консульство оформляется справка.

Помещением Андрея в медицинский блок администрация проявила доброту к остальному контингенту. Известно, что с самого открытия в 2009 году центр, рассчитанный на 176 человек, постоянно испытывает перенаселение, иногда – двукратное. В общем, появление редкого постояльца могло бы привести к еще большему уплотнению.

Комната Андрея расположена на первом этаже и значительно отделена от остального контингента. На втором-третьем находится администрация, на четвертом – камеры для нарушителей, осужденных и больных, на пятом-седьмом – мужчины. Женщины – на восьмом, но и туда Андрею не положено.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»