Семьям петербуржцев, погибших в авиакатастрофе под Раменским, выплатили по миллиону из казны

Три миллиона рублей из резервного фонда Петербурга выделено семьям погибших 11 февраля в авиакатастрофе в Подмосковье.

Как сообщает комитет по социальной политике Смольного, к 5 марта деньги были переведены на счета петербуржцев. Три семьи получили по миллиону из городского бюджета.

На борту, который вылетел из Москвы в Орск и упал через несколько минут после взлета, находились 6 членов экипажа и 65 пассажиров. Среди них петербуржцы Борис Кармалеев, Екатерина Бойкова и Евгений Ильинов. Кроме денег от Смольного, их семьи получат страховую выплату от авиакомпании, по два миллиона рублей.

Напомним, причиной крушения самолета после расшифровки бортовых самописцев названо обледенение датчиков скорости. Из-за него приборы передавали некорректную информацию. www.fontanka.ru/2018/02/15/129/