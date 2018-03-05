В КРТИ сменили замглавы, ответственного за метро

Еще
04:18 06.03.2018
Пришлите свою новость!
01:40
Леонид Парфенов встретится со зрителями без бокала
01:16
Европейский университет уходит за стойку
00:51
Электрики и водовозы ответили Путину за подключения
00:39
Трамп готов заключить сделку по иммиграционной реформе
00:24
Нетаньяху назвал Иран крупнейшим вызовом на Ближнем Востоке
00:15
Финляндия вошла в топ-20 лучших стран для инвестиций
00:04
Гумконвой ООН вернулся из Восточной Гуты с мирными жителями
05/03
Полтавченко принял вызов Кадырова на баскетбольном паркете
05/03
Самолет США второй день подряд проводят разведку у берегов России
05/03
В центре Донецка взорвался автомобиль
05/03
Российские водители ради экономии стали реже ездить и мыть машины
05/03
Медведева о слухах об уходе от тренера и намерении выступать за другую страну: Журналисты, успокойтесь!
05/03
Трамп: Китай,РФ, ЕС - все нас обворовывали. С ними нельзя вести дела
05/03
СМИ: Экс-полковника ГРУ, шпионившего на Британию, отравили в Уилкшире
05/03
СКА одержал вторую победу над «Северсталью» в плей-офф
05/03
На Галерной лёд оставил машину без стекла, но со знаком «Ш»
05/03
Путин поговорил с Макроном о Сирии
05/03
Сотрудники ГИБДД положили грузоперевозчика лицом в асфальт при эвакуации его ТС
05/03
Рыбка рассказала американским СМИ о тайных записях разговоров Дерипаски про выборы в США
05/03
Рэпер Хаски выступит в Петербурге на театральной премии
05/03
«Зенит» потребовал аннулировать результат матч с «Амкаром»
05/03
Петербургского GR-менеджера по бутлегерам перевели с домашнего ареста на реальный
05/03
«Нафтогаз» решил уйти из России
05/03
«Фонтанка» за 60 секунд — 5 марта
05/03
В немецкой школе подросток распылил газ
05/03
Популярность женской воинской службы в Финляндии достигла рекордного уровня
05/03
Застреленный в отделе полиции житель Петербурга обошелся МВД в 150 тысяч
05/03
Путин заявил о двукратном росте заказов на российское вооружение
05/03
Совфед ФС РФ: США вмешивается в дела суверенных государств уже больше 70 лет
05/03
"Нафтогаз" не намерен расторгать контракты с "Газпромом" на транзит
05/03
Во время ЧМ-2018 вход в Летний сад на неделю станет платным
05/03
«Событием года» врачи Петербурга назвали открытие Боткинской больницы
05/03
На Просвещения в ночном клубе посетителей избили на перекуре
05/03
В порты Ленобласти ледоколы провели более 500 судов
05/03
Корабли Балфлота отразили авианалёт
05/03
На границе с Финляндией и Эстоний за месяц изъяли две тонны "санкционки"
05/03
Босую девушку, которую нашли мертвой на Солидарности, мог задушить собутыльник
05/03
Путин призвал ФСБ усилить борьбу с коррупционерами
05/03
Порошенко рассказал министру обороны Швеции, насколько опасен "Северный поток - 2"
05/03
Трамп и Мэй договорились, что "ракеты Путина" - это безответственность
05/03
В Петербурге грипп отправил 20 школьных классов на вынужденные каникулы
05/03
Французский президент считает, что итоги выборов в Италии определили мигранты
05/03
Февраль в Петербурге оказался холоднее, солнечнее и снежнее обычного
05/03
«Довлатов», фигуристка и темнокожий супергерой лидируют в кинопрокате
05/03
Сэкономившего на налогах главу «НСК-Монолит» лишили земли, машины и лодки
05/03
В Купчино 110 домов остались без тепла
05/03
В КРТИ сменили замглавы, ответственного за метро
05/03
Семьям петербуржцев, погибших в авиакатастрофе под Раменским, выплатили по миллиону из казны
05/03
ФАС пригрозила операторам отобрать доходы от внутреннего роуминга
05/03
Министр обороны Финляндии раскритиковал планы по сокращению военного бюджета
05/03
Сборная Англии к ЧМ-2018 потребовала обнести ее базу в Петербурге шестиметровым забором
05/03
Мэр Москвы Собянин тоже извинился перед Собчак за стакан воды
05/03
За возврат НДС с продажи древесины к приговору мехового барона в Петербурге добавили три месяца
05/03
Путин поблагодарил ФСБ за то, что сохранили тайну новейшего оружия России
05/03
Захарова: Украинцы посадят свои власти на кол
05/03
Путин призвал спецслужбы наступать на террористов за рубежом
05/03
«Курортную» недвижимость в Петербурге можно приобрести за 1,5 млн рублей
05/03
Петербургских фанатов бесплатно отправят на родину шведского режиссера Бергмана
05/03
На Шафировском бородач бесплатно заправился на 8 тысяч рублей
05/03
Делегация «Родины» во главе с депутатом Журавлевым попала под обстрел на Донбассе
05/03
Суд в 25 раз сократил выплату националисту Малюгину по делу о подготовке к теракту
05/03
Навальный стал третьим для Насти Рыбки и Алекса Лесли
05/03
ЕС продлил санкции против Януковича и его министров
05/03
Режиссёр из полиции нашёл свою машину без помощи полиции
05/03
Финалистка конкурса «Миссис Россия» попалась на торговле людьми
05/03
Болельщик «Зенита» оштрафован и отлучен от футбола за стробоскоп, брошенный во вратаря «Амкара»
05/03
Саакашвили призвал сторонников вернуть власть в Грузии: Такой безнадежности не было даже во времена Шеварднадзе
05/03
АИЖК переименовалось в ДОМ.РФ
05/03
Клименко: Россия технически готова к отключению от мировой Сети
05/03
Назарбаев в 10 раз снизит налоги для бедных казахстанцев
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
05.03.2018 16:34

В КРТИ сменили замглавы, ответственного за метро

 

Заместитель председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Михаил Цалко больше не работает в ведомстве. На его место назначен бывший главный инженер «Петербургского метрополитена».

Информацию об увольнении Цалко «Фонтанке» 5 марта подтвердили в пресс-службе комитета. Там уточнили, что на вакантную должность был назначен Михаил Королев. Родился он в Ленинграде в 1973 году, закончил ПГУПС, кандидат технических наук. Работал в «Петербургском метрополитене» с 1998 года, проделав путь от оператора дефектоскопной тележки до главного инженера, а после – и до заместителя директора.

Михаил Цалко начал курировать в КРТИ строительство метро с января 2015 года, сменив Виктора Васильева. До этого успел поучаствовать в строительстве олимпийских объектов в Сочи и возглавлял дирекцию мониторинга и сводной отчетности госкорпорации «Олимпстрой». «Фонтанка» неоднократно писала о том, как вице-губернатор Игорь Албин критиковал Цалко за задержки в строительстве новых станций метрополитена и грозил ему увольнением.

Кроме того, на должность замглавы КРТИ по организационным вопросам назначен Алексей Гончаров. Он родился в Ленинграде в 1980 году, окончил Военно-морской инженерный институт и высшую школу приватизации и предпринимательства. Работал в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности, в ГКУ «Городской мониторинговый центр», а с 2015 года пришел в КРТИ, где возглавил организационное управление.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Магазин "Кей"
05.03.2018 10:00

Самые ожидаемые игры 2018 года от экспертов КЕЙ

Старые игры уже успели надоесть, и вы с нетерпением ждете премьеры 2018 года? Несмотря на то, что этот год будет не таким богатым на громкие игровые релизы как предыдущий, в свет все-таки выйдут несколько игр, обещающих быть достойными ожидания. Самые ожидаемые игры 2018 года от экспертов КЕЙ
ООО «СК «Дальпитерстрой»
04.03.2018 10:00

Православное строительство: новый храм в Шушарах

В микрорайоне Шушары построили деревянный храм-часовню Николая Угодника. Храм в честь покровителя мореплавателей возведен при поддержке главного застройщика микрорайона – СК «Дальпитерстрой»
«Декатлон»
02.03.2018 15:56

Спортивный гипермаркет «Декатлон» открывается на Парнасе

Французская сеть «Декатлон» 3 марта открывает первый в Петербурге собственный гипермаркет спортивных товаров. До конца 2020 года в городе должно появиться еще 4 аналогичных проекта
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«Фонтанка» за 60 секунд — 5 марта
«Событием года» врачи Петербурга назвали открытие Боткинской больницы
Февраль в Петербурге оказался холоднее, солнечнее и снежнее обычного
В КРТИ сменили замглавы, ответственного за метро
Семьям петербуржцев, погибших в авиакатастрофе под Раменским, выплатили по миллиону из казны
Прокуратура решила, что петербургская школьница отравилась сигаретой по вине школьного охранника
Агентство по развитию имущественного комплекса (АРИК) возглавил Петр Козин
Назначен новый заместитель председателя КИО Петербурга
Минстрой России поддержал создание парка на Смоленке вместо апарт-отелей
За февраль с улиц Петербурга вывезли 120 тысяч грузовиков снега
Как доехать до чемпионата
Жилкому прописали экспертизу
Сырная деревня не созрела в Петербурге
Ширма для модерна на Охте
Депутат Оксана Пушкина: Нашим мужчинам легче с «рыбками»
Левашовский хлебозавод перепридумают хипстеры
«Чижик» полетает даром
«Театральную» топят в забастовке
Частная или государственная школа: что выбрать?
Паркингов много, а паркуются - где хотят
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Полтавченко принял вызов Кадырова на баскетбольном паркете

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

«Событием года» врачи Петербурга назвали открытие Боткинской больницы

Февраль в Петербурге оказался холоднее, солнечнее и снежнее обычного

Новости компаний
Магазин "Кей"
05.03.2018 10:00
Самые ожидаемые игры 2018 года от экспертов КЕЙ
Старые игры уже успели надоесть, и вы с нетерпением ждете премьеры 2018 года? Несмотря на то, что этот год будет не таким богатым на громкие игровые релизы как предыдущий, в свет все-таки выйдут несколько игр, обещающих быть достойными ожидания. Самые ожидаемые игры 2018 года от экспертов КЕЙ
ООО «СК «Дальпитерстрой»
04.03.2018 10:00
Православное строительство: новый храм в Шушарах
В микрорайоне Шушары построили деревянный храм-часовню Николая Угодника. Храм в честь покровителя мореплавателей возведен при поддержке главного застройщика микрорайона – СК «Дальпитерстрой»
«Декатлон»
02.03.2018 15:56
Спортивный гипермаркет «Декатлон» открывается на Парнасе
Французская сеть «Декатлон» 3 марта открывает первый в Петербурге собственный гипермаркет спортивных товаров. До конца 2020 года в городе должно появиться еще 4 аналогичных проекта
Компания «MIR VR»
02.03.2018 10:30
Петербургские школьники сдают ЕГЭ в VR-шлеме – будущее уже сегодня
1 марта в лектории Охта Lab ТРК «Охта Молл» состоялся бесплатный урок в формате виртуальной реальности для петербургских школьников в рамках социальной программы «МИР Учащимся», организованной компанией MIR VR
Магазин "Кей"
02.03.2018 10:00
Как не упасть в ее глазах: лучший подарок на 8 марта по мнению экспертов КЕЙ
С каждым годом все сложнее и сложнее становится удивить свою вторую половину подарком на Международный женский день, не так ли? Специально для вас сотрудники компании КЕЙ подготовили обзор оригинальных и современных подарков на 8 марта, которые обязательно придутся по душе вашей даме
фото предоставлено компанией АО «ГК «Эталон»
27.02.2018 10:33
Первый бетон залит в фундамент ЖК Fusion от «Эталон ЛенСпецСМУ»
26 февраля 2018 года на строительной площадке жилого комплекса Fusion прошел традиционный для компании «Эталон ЛенСпецСМУ» праздник первого бетона
УК «Новоселье»
26.02.2018 12:30
Квартал “Дельта”: завершены работы по заполнению оконных проемов
Четвертая очередь строительства проекта КОТ “Новоселье: Городские кварталы” находится в высокой стадии готовности
Магазин "Кей"
26.02.2018 10:00
Как правильно повесить телевизор: советы специалистов компании КЕЙ
Подвешенный на стене телевизор – это отличный способ сэкономить свободное пространство и разбавить дизайн Вашего интерьера. Вместе со специалистами компании КЕЙ разберемся, как же правильно вешать телевизор и какие типы креплений использовать
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
22.02.2018 12:10
Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в Неаполь и Верону
Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в Неаполь и Верону. Выполнение регулярных полетов по этим маршрутам планируется с 1 июля 2018 года
УК «Новоселье»
21.02.2018 12:19
Получить информацию о КОТ “Новоселье: городские кварталы” поможет чат-бот
Потенциальные покупатели жилья в крупномасштабном проекте, реализующемся в пос.Новоселье, могут узнать всю интересующуюся информацию, не выходя из дома, при помощи современных ИТ-технологий.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.