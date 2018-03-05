В КРТИ сменили замглавы, ответственного за метро

Заместитель председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Михаил Цалко больше не работает в ведомстве. На его место назначен бывший главный инженер «Петербургского метрополитена».

Информацию об увольнении Цалко «Фонтанке» 5 марта подтвердили в пресс-службе комитета. Там уточнили, что на вакантную должность был назначен Михаил Королев. Родился он в Ленинграде в 1973 году, закончил ПГУПС, кандидат технических наук. Работал в «Петербургском метрополитене» с 1998 года, проделав путь от оператора дефектоскопной тележки до главного инженера, а после – и до заместителя директора.

Михаил Цалко начал курировать в КРТИ строительство метро с января 2015 года, сменив Виктора Васильева. До этого успел поучаствовать в строительстве олимпийских объектов в Сочи и возглавлял дирекцию мониторинга и сводной отчетности госкорпорации «Олимпстрой». «Фонтанка» неоднократно писала о том, как вице-губернатор Игорь Албин критиковал Цалко за задержки в строительстве новых станций метрополитена и грозил ему увольнением.

Кроме того, на должность замглавы КРТИ по организационным вопросам назначен Алексей Гончаров. Он родился в Ленинграде в 1980 году, окончил Военно-морской инженерный институт и высшую школу приватизации и предпринимательства. Работал в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности, в ГКУ «Городской мониторинговый центр», а с 2015 года пришел в КРТИ, где возглавил организационное управление.