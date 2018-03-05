ФАС пригрозила операторам отобрать доходы от внутреннего роуминга

Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении сотовых операторов МТС и «МегаФон». Они подозреваются в необоснованном завышении стоимости звонков для клиентов, выезжающих в другие регионы страны, а также во введении дополнительной платы при пребывании абонента за пределами домашнего региона, говорится в сообщении ведомства от 5 марта.

Как пояснил замглавы ФАС России Анатолий Голомолзин, если подозрения ФАС подтвердятся, операторам может быть выдано предписание об изъятии в бюджет дохода, полученного в результате нарушения антимонопольного законодательства.

Напомним, антимонопольщики предписали операторам устранить «экономически и технологически необоснованную разницу в тарифах» при выезде абонентов за пределы «домашнего» региона. Первоначально ФАС требовал от «большой четверки» операторов отменить национальный роуминг к декабрю 2017 года. Однако с тех пор срок несколько раз переносили.

Операторы отчитывались о постепенном выполнении предписания. Но, по мнению ФАС, в результате условия для абонентов только ухудшились. В частности, МТС «продолжает распространять требование о дополнительной оплате в размере 15 руб. в сутки за расширение зоны действия пакета за пределами домашнего региона в поездках по России и вводит необоснованно высокую плату за входящие звонки «из дома» на тарифных планах, которые ранее такой платы не предусматривали», — отметил Анатолий Голомолзин.

Оператору Tele2 ФАС ранее продлила срок исполнения предупреждения до 31 мая 2018 года. Решение по «ВымпелКому» будет принято в ближайшие дни.

В «Мегафоне» сообщили, что готовы обосновать перед ФАС свои цены междугороднего соединения. «Предложенная нами стоимость междугороднего звонка соответствует средней цене междугороднего соединения из домашнего региона и является среднерыночной для операторов междугородней связи», – прокомментировали в компании. Оператор также подчеркнул, что приступил в 2017 году к отмене внутрисетевого роуминга. «Большинство наших абонентов уже давно перемещаются по стране без изменения ценовых параметров», – говорят в «Мегафоне».