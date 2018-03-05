Сборная Англии к ЧМ-2018 потребовала обнести ее базу в Петербурге шестиметровым забором

Особые требования выдвинула сборная Англии по футболу к месту своего базирования в Зеленогорске на время чемпионата мира 2018 года. Как сообщает «Спорт День за Днем»со ссылкой на и.о. первого заместителя городского комитета по строительству Сергей Климова 5 марта, англичане просят установить вокруг их базы шестиметровый забор.

По словам Климова, это не входит в перечень обязательных требований ФИФА, но город готов рассмотреть такую возможность. «Решение пока не принято, в настоящий момент тренировочная база «Спартак» огорожена двухметровым забором по всему периметру. Шестиметровый забор нужен сборной Англии, чтобы оградить площадку от посторонних глаз. Рядом с тренировочным полем находятся частные постройки, дома», – заявил чиновник.

Напомним, в Петербурге на время ЧМ-2018 остановятся Саудовская Аравия (на базе «Зенита» в Удельном парке), Англия (на стадионе «Спартак» в Зеленогорске), Южная Корея (еще на одном стадионе «Спартак», но в Ломоносове) и Коста-Рика (на стадионе «Олимпиец» в Павловске). Ленинградская область примет сборную Хорватии, которая будет базироваться на «Рощино Арене».

После группового этапа команды, которые прошли в следующий раунд, смогут решить, оставаться ли на своей первоначальной базе или же передвигаться из города в город, в зависимости от того, где будут проходить их последующие матчи.

ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. На групповом этапе российская сборная сыграет с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем.