Жилой комплекс «Группы «ЛСР» аккредитован еще одним банком

Северо-Западный региональный центр Райффайзенбанка расширил список аккредитованных объектов «Группы «ЛСР», включив в программу ипотечного кредитования жилой комплекс «Звездный дуэт».

Процентная ставка на кредит при покупке квартиры в комплексе зафиксирована на весь период строительства и составляет от 9,3% годовых. Первоначальный взнос составляет от 15%. В качестве первоначального взноса можно воспользоваться средствами материнского капитала. Срок кредита – от 1 года до 30 лет. Максимальная сумма кредита – 26 млн рублей.

Подробнее об условиях ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.raiffeisen.ru

Для клиентов «Группы ЛСР» доступны и другие предложения от ведущих банков.

«Звездный дуэт» – это два новых современных дома комфорт-класса в популярном Московском районе. Одно из важных преимуществ комплекса – хорошая транспортная доступность. Рядом станции метро и крупные транспортные магистрали – Витебский и Дунайский проспекты, Московское шоссе, выезды на КАД и ЗСД, удобные развязки.

В квартирографии «Звездного дуэта» отсутствуют студии. Основная часть предложения сформирована из одно- (66,1%), двух- (28,6%) и трехкомнатных (5,3%) квартир. Приобрести можно квартиры как с евроотделкой «под ключ», так и без отделки. Кухни-гостиные, встроенные гардеробные, большие окна, просторные лоджии позволят создавать современные, наполненные светом интерьеры. «Звездный дуэт» подойдет для семейного проживания. Стоимость квадратного метра за квартиру с отделкой на старте продаж составляет от 104,5 тыс. рублей.

Прилегающая к дому территория к моменту сдачи комплекса будет полностью благоустроена и озеленена. Здесь появятся спортивная и детская площадки, велопарковка, зоны отдыха, пешеходные дорожки. Поблизости от «Звездного дуэта» есть необходимая его жителям инфраструктура: школы, детские сады, торговые комплексы и места для отдыха. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2020 года.

АО «Райффазенбанк» лицензия Центрального банка №3292 от 17.02.2015г.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

Жилой комплекс «Звездный дуэт» - застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная деклорация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/zvezdniy-duet/documents/