Мэр Москвы Собянин тоже извинился перед Собчак за стакан воды
Мэр столицы Сергей Собянин вслед за спикером Московской городской думы принес свои извинения Ксении Собчак за инцидент на дне рождения Михаила Горбачева. Об этом кандидат в президенты 5 марта написала в своем микроблоге в Инстаграме.
«Мне позвонил мэр Москвы Сергей Семенович Собянин и принес свои извинения за вчерашнее нападение на Ленинградском проспекте... – написала Собчак. – Должна признать, что такой поступок вызывает у меня глубокое уважение. Вообще для российских властей совершенно нетипично признавать свою вину за те безобразия, которые происходят в стране. Обычно они бывают во всем правы, а мы виноваты. Тем более обнадеживающим выглядит для меня этот телефонный звонок от главы региона».
Напомним, 4 марта Ксению Собчак облили водой на дне рождения президента СССР Михаила Горбачева. Молодой человек облил ее водой с криком: «Это вам за Жириновского!» – и толкнул на пол. Руководитель штаба Собчак поспешил сообщить, что нападавший — личный помощник спикера Мосгордумы. Глава столичного парламента Алексей Шапошников уже принес извинения Собчак, но оговорился, что нападавший – стажер, а не штатный сотрудник Думы.
Справка:
28 февраля во время дебатов на телеканале «Россия-1» Ксения Собчак не выдержала оскорблений в свой адрес со стороны Жириновского и вылила на него стакан воды. Политик ответил нецензурной бранью.