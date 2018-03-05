За возврат НДС с продажи древесины к приговору мехового барона в Петербурге добавили три месяца

Михаил Зарывалов и Аркадий Тутиков, ранее осужденные за незаконное возмещение НДС по сделкам по продаже меха, получили дополнительные месяцы колонии за мошенничество по аналогичной схеме. Вместе с двумя «коллегами» через 7 подставных компаний они продавали иностранцам древесные гранулы, купленные на предприятии «Сургутмебель».

Как сообщает пресс-служба судов Петербурга, приговор 5 марта вынес Красногвардейский районный суд. На этот раз Зарывалов, Тутиков и двое соучастников — Кирилл Соловьев и Наталия Филенко — продали компании Zirgon Group LTD якобы высококачественнные древесные гранулы. Пройдя через 7 юрлиц, конечный покупатель заплатил за товар ООО «Сургутмебель» в несколько раз больше реальной стоимости. Сделка с иностранной компанией позволила фигурантам возместить НДС, на этом они смогли заработать 39,8 миллиона рублей.

Напомним, в июле за возмещение налогов на 947 миллионов по сделкам о продаже меховых изделий по аналогичной схеме Зарывалов был приговорен к 6 годам и 6 месяцам колонии. Меховой барон прятался в Литве, откуда был экстрадирован. Древесина к уже озвученному приговору прибавила три месяца срока. Тутиков, который также был задействован в меховых сделках, проведет в колонии два дополнительных месяца к шести годам по предыдущему делу. Соловьев приговорен к 5 годам и 9 месяцам колонии, Феленко получила 5 лет и два месяца.

По меховому делу также был осужден бизнесмен Сергей Линчевский, которого экстрадировали из Финляндии.