Путин поблагодарил ФСБ за то, что сохранили тайну новейшего оружия России

Владимир Путин поблагодарил ФСБ за контрразведывательную работу, связанную с новейшим оружием, которое президент представил в ходе послания Федеральному собранию. Об этом президент заявил на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности 5 марта.

«Работа над этой современной техникой шла много лет, в ней участвовали тысячи людей, сотни конструкторских и научных коллективов, промышленных предприятий России, – сказал Путин. – Хочу отметить, что удалось обеспечить эффективное оперативное, контрразведывательное прикрытие этих масштабных проектов. Хочу поблагодарить вас и всех, кто участвовал в этой ответственной, сложной работе, за этот результат, а работа шла и идет в непростых условиях».

Президент подчеркнул, что зарубежные разведки в последние годы очень активно работают по России: в 2017 году была пресечена деятельность 72 кадровых сотрудников и 397 агентов иностранных спецслужб.

Напомним, что ежегодное послание президента Федеральному собранию в 2018 году было адресовано скорее «зарубежным партнерам» России. Презентация летающего, плавающего и стреляющего лазером оружия вызвала неоднозначную реакцию за рубежом.