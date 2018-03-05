Захарова: Украинцы посадят свои власти на кол

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 5 марта прокомментировала информацию о закупке Украиной газа в Европе по цене, в четыре раза превышающей российское предложение.

«Десятилетиями политический бомонд Украины вел народ к обрыву. Вел радостно, раздавая бесплатный чаек и печенья, обещания и проклятия в адрес России. И ведь они никогда на расскажут своему народу, что Европа считает Россию надежным энергопартнером, а в охваченные стихийным бедствием районы США не так давно был поставлен российский сжиженный газ. Не расскажут, потому что тогда украинцы очнутся и посадят своих правителей на кол. Всех на один», — написала Захарова на своей странице в фейсбуке.

3 марта главный коммерческий директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что страна закупает в Европе газ по цене в четыре раза выше, чем у «Газпрома». Правда, сегодня же он очень значительно скорректировал эти цифры и заявил о том, что НАК "Нафтогаз Украины" требует от российского "Газпрома" компенсации за переплату в 34% при экстренной закупке газа в Европе в марте. "По оперативным данным, средневзвешенная цена газа от европейских поставщиков в марте этого года превысила цену газа от "Газпрома" (после ее снижения согласно решению Стокгольмского арбитража) на 33,9%. Вся эта переплата будет выставлена "Газпрому" для компенсации", – заявил Витренко.

«Газпром» не возобновил поставки газа на Украину из-за отсутствия допсоглашения с «Нафтогазом». Деньги, которые украинская сторона перечислила за мартовские поставки, «Газпром» вернул. «Нафтогаз» заявил, что вынужден ввести экономный режим потребления газа в стране и расценивает действия российской компании как отказ выполнять решение Стокгольмского арбитража.