Путин призвал силовиков наступать на террористов за рубежом

Владимир Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ призвал силовиков продолжить наступление на террористов, в том числе за рубежом.

«Нужно продолжить действовать так же активно, использовать наступательную тактику и стратегию в борьбе с террором, совершенствовать координирующую роль Национального антитеррористического комитета, – сказал российский президент. – Следует получать оперативную упреждающую информацию, ликвидировать финансовые, информационные и другие каналы, используемые террористическими группировками, которые, как вы хорошо понимаете, носят глобальный, трансграничный характер».

Напомним, президент США подверг жесткой критике действия России и Ирана в Сирии, между тем начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко заявляет, что в Сирии готовится террористическая провокация с использованием отравляющих веществ. 26 февраля о провокациях террористов в Сирии заявил на заседании Совбеза ООН Владимир Путин.