На Шафировском бородач бесплатно заправился на 8 тысяч рублей

Полиция Красногвардейского района Санкт-Петербурга ищет бородатого любителя халявы в чёрной кепке.

На мужчину правоохранителям пожаловались сотрудники АЗС, расположенной на Шафировском проспекте. Вечером 4 марта он бесплатно заправился там почти на 8 тысяч рублей.

Впрочем, кое за что автолюбитель всё-таки заплатил. О чём он разговаривал с продавцом заправки и как смог безнаказанно увезти более 200 литров топлива, читайте на «Водителе Петербурга».