Делегация «Родины» во главе с депутатом Журавлевым попала под обстрел на Донбассе

Депутат Государственной думы, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев, его сторонники и журналисты местных СМИ попали под минометный обстрел днем 5 марта в промзоне под Авдеевкой в ДНР.

Об этом сообщает сайт партии. Уточняется, что никто из делегации не пострадал, и сейчас Журавлев и его однопартийцы находятся все зоны обстрела на безопасной территории. Отмечается, что обстрел начался, когда депутат находился в районе промзоны под Авдеевкой, где расположены позиции интернациональной бригады «Пятнашка». Вместе с его сторонниками, которые поехали на Донбасс с гуманитарной миссией, были корреспонденты информационного агентства News Front и донецкого телеканала «Юнион». «Уверен, что обстрел делегации партии «Родина» со стороны ВСУ был целенаправленной акцией агрессии с украинской стороны. Необходимо полное гуманитарное признание ДНР и ЛНР со стороны России, развитие интеграции. Если же Киев пойдет на эскалацию конфликта, ополченцев никто уже не остановит и мало не покажется! Армии Донецкой и Луганской народных республик имеют все возможности успешно отражать атаки ВСУ, так что не рекомендую киевским войскам переходить в наступление, к чему призывает Порошенко», – пишет Журавлев на своей странице в Facebook.

В телеграм-канале WarGonzo сообщают, что, по предварительной информации, обстрел велся из 82-мм минометов и стрелкового оружия.

Алексей Журавлев входит в комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Народный избранник регулярно бывает на Донбассе.

Отметим, что с 5 марта на Донбассе было объявлено полное бессрочное прекращение огня.