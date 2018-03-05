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05.03.2018 14:59

Суд в 25 раз сократил выплату националисту Малюгину по делу о подготовке к теракту

 

В Петербурге рассмотрен иск националиста Андрея Малюгина о возмещении вреда за незаконное уголовное преследование по делу о покушении на судью и подготовке к теракту. Ему компенсирована сумма в 25 раз меньше заявленной.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 5 марта рассматривалось заявление Малюгина, частично оправданного два года назад. Ему, среди прочих статей, вменялись приготовление к теракту и подготовка к покушению на судью.

Малюгин, в националистических кругах известный под прозвищем Боец, подал иск на возмещение имущественного вреда 2,8 млн рублей. Его требования удовлетворены частично, на 107 тыс. рублей. Эта сумма равна гонорару адвокатов.

Приговор Малюгину оглашен 17 марта 2016 года. Он признан виновным в двух убийствах и посягательстве на жизнь спецназовца, за что получил 18 лет колонии. Обвинение настаивало, что националист также готовил покушение на судью Санкт-Петербургского горсуда Вадима Шидловского и замышлял террористический акт, но разумных доказательств не предоставило. Процесс запомнился фразой прокурора Натальи Цепкало «Каждый из тех, кому довелось служить в Чечне, мягко говоря, не вполне адекватно относится к лицам неславянской внешности». К открытию обвинителя, вероятно, привели два обстоятельства. Боец – ветеран боевых действий, а одним из убитых являлся бизнесмен с фамилией Тен.

Малюгина задержали 29 августа 2011 года в Петербурге. Он находился в розыске почти сразу после оглашения вердикта участникам группы Боровикова-Воеводина. Присяжные оправдали Бойца в мае 2011-го, суд отпустил его из-под стражи, и, как полагало следствие, он ушел в подполье и начал подготовку к преступлениям. Процесс по делу Боровикова-Воеводина вел Шидловский, который назначил двум подсудимым наказание в виде пожизненного лишения свободы. В СК считали, что именно это могло послужить местью судье. Сам Шидловский, впрочем, заявлял, что угрозы своей жизни не ощущал.

Малюгин регулярно судится с государством за нарушения при уголовном преследовании. В 2014 году он взыскал через ЕСПЧ 17 тысяч евро за незаконное содержание в Крестах. Его попытка получить у Минфина компенсацию морального вреда 250 млн рублей  закончилась присуждением пяти тысяч рублей.


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