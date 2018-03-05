Навальный стал третьим для Насти Рыбки и Алекса Лесли

Политик Алексей Навальный привлечен в качестве третьего лица по иску бизнесмена Олега Дерипаски к Насте Рыбке и Алексу Лесли о защите частной жизни.

Об этом 5 марта сообщает «Газета.ру». Также в качестве третьих лиц привлечены Роскомнадзор, главный редактор Znak.com Оксана Панова и портал «Медиазона».

Напомним, что иск бизнесмена Олега Дерипаски к Насте Рыбке и Алексу Лесли начнут рассматривать 27 марта. Миллиардер направил свое заявление в Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края, попросив рассматривать дело в закрытом режиме. Ранее этот же суд внес в список сайтов с запрещенной информацией 14 постов в Instagram и 7 видеороликов на YouTube, в которых раскрываются подробности частной жизни Дерипаски. В настоящее время Рыбка и Лесли находятся в тайской тюрьме за проведение незаконных секс-тренингов для русскоязычной аудитории.