ЕС продлил санкции против Януковича и его министров

Совет ЕС продлил до 6 марта 2019 года санкции против 13 человек, в том числе против экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС 5 марта.

"Совет продлил до 6 марта 2019 года заморозку активов 13 человек, идентифицированных как ответственных за незаконное присвоение государственных средств Украины или злоупотребление служебным положением, что привело к потере государственных средств Украины", – говорится в сообщении.

"Ограничительные меры в отношении двух лиц не были расширены. Это решение было основано на ежегодном обзоре мер", – заявили в Совете ЕС. Ранее сообщалось о возможности снятия санкций ЕС с бизнесмена Сергея Клюева и экс-министра юстиции Елены Лукаш.

Евросоюз ввел санкции против Януковича и его окружения в марте 2014 года и ежегодно продлевал их. В санкционном списке вместе с Януковичем находятся экс-премьер Николай Азаров, бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, экс-глава АП Андрей Клюев, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, бывший первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий, экс-министр образования Дмитрий Табачник, олигарх Сергей Курченко. Янукович покинул Украину весной 2014 года после госпереворота на Украине. Против него возбуждено несколько уголовных дел, в том числе об узурпации власти.