Как удержаться на плаву

Игнат Завьялов совсем недавно научился плавать. И помогли ему в этом неравнодушные люди, в том числе и читатели «Фонтанки», которые собрали необходимую сумму, чтобы мальчик смог заниматься. Эти занятия ему жизненно необходимы, ведь у подростка тяжелая форма ДЦП. Но ни мама, ни врачи не ожидали, что плавание поможет Игнату развиваться не только физически: например, его речь стала более внятной. Занятия необходимо продолжать.

Благотворительный фонд «Подари мне крылья» просит помочь собрать для Игната сумму, необходимую для продолжения занятий в бассейне.

Игнат Завьялов, 16 лет.

Диагноз: ДЦП, спастико-гиперкинетическая смешанная форма

Требуются занятия в бассейне с тренером. Стоимость за шесть месяцев 61 200 руб.

Неравнодушные люди помогли Игнату исполнить его мечту – научиться плавать. Это была не просто мальчишеская мечта – эти занятия действительно были необходимы для дальнейшего развития подростка. Необходимая сумма была собрана достаточно быстро, и с 29 октября прошлого года он приступил к занятиям.

Как рассказала соучредитель фонда «Подари мне крылья» Шекия Абдуллаева, Игнат уже уверенно держится на воде, учится дышать под водой и даже может проплыть всю длину бассейна без помощи тренера с одним поддерживающим поясом.

Но никто – ни мама, ни врачи – не ожидали такого прогресса: все стали замечать, как меняется мальчик – он стал активнее и крепче, с огромным желанием занимается физкультурой в школе. Лечащий врат-остеопат Ирина Егорова, которая занимается с Игнатом с 4 лет, хвалит его физическую форму. В свою очередь мама рассказывает, что плавание и общение с тренером дают замечательные косвенные результаты: Игнат научился сам убирать постель в диван с тяжелой крышкой – теперь ему под силу её поднять и опустить самостоятельно.

Кроме того, речь мальчика становится более внятной, а самый неожиданный прорыв произошёл в рисовании: Игнат нарисовал портрет красками, превзойдя всё, что делал раньше.

Таких целей не ставилось, и результаты обычных, казалось бы, занятий стали неожиданностью. Теперь же и тренер, и мама, и сам Игнат поставили конкретную цель – чтобы подросток смог научиться плавать самостоятельно без помощи технических средств. И в физическом, и в психологическом плане это станет такой же победой, как самостоятельная ходьба. Кроме того, прекратить сейчас занятия, значит отбросить мальчика назад в развитии, а ведь так много уже достигнуто.

В эти дни у Игната будет последняя тренировка в бассейне. Чтобы продолжить заниматься, необходимо 61 200 рублей. Этих денег хватит на шесть месяцев тренировок.

Помочь Игнату можно на сайте БФ «Подари мне крылья» – http://bfpmk.ru/kak-pomoch/. В сообщении укажите: «для Игната Завьялова».