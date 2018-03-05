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05.03.2018 14:26

Финалистка конкурса «Миссис Россия» попалась на торговле людьми

Оперативники сняли с трапа в Домодедово несостоявшуюся сексуальную рабыню. По версии следствия, одна из организаторов интимного турне для юной прелестницы еще летом боролась за звание самой обаятельной и привлекательной жены и матери России.

Как сообщила 5 марта официальный представитель МВД России Ирина Волк, 1 марта оперативники уголовного розыска совместно с сотрудниками транспортной полиции по подозрению в торговле людьми задержали двух девушек 22 и 19 лет. Их остановили в столичном аэропорту Домодедово, откуда, как предполагается, они собирались отправить 18-летний «товар» трудиться на ниве сексуальных утех. 

Поиск и транспортировку русской красавицы оценили в 1,5 миллиона рублей, желающих нашли через социальные сети. С «клиентом», судя по всему, просчитались, и были задержаны при передаче денег. 

В Следственном комитете России добавили, что возбуждено уголовное дело по статье 127.1 – «Торговля людьми». За подобное Уголовный кодекс предусматривает до пяти лет принудительных работ или до шести лет лишения свободы. 

Обвиняемых разделили: одну на два месяца отправили под стражу, вторую ограничили домашним арестом. Сегодня в СК показали одну из предполагаемых организаторов, уточнив, что в 2017 году она участвовала и дошла до финала в конкурсе для замужних женщин и мам «Миссис Россия». 

В свою очередь, на сайте мероприятия сказано, что в прошлом году за титул боролись 48 претенденток в возрасте от 18 до 45 лет из разных регионов страны. Финал бьюти-состязания прошел в традиционном формате конкурса красоты, где жены и матери продемонстрировали также свои таланты и интеллектуальные способности.

 


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