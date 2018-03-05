Саакашвили призвал сторонников вернуть власть в Грузии: Такой безнадежности не было даже во времена Шеварднадзе

Экс-президент Грузии и бывший мэр Одесской области Украины Михаил Саакашвили призвал свою партию «Единое национальное движение» победить на президентских выборах в Грузии.

«Такой безнадежности не было даже во времена Шеварднадзе, – заявил Саакашвили, критикуя положение дел на родине. – На фоне всего этого, сотни тысяч самых трудоспособных наших соотечественников или уже покинули Грузию, или думают об отъезде».

Саакашвили считает, что его партию подталкивают «бороться за второе место», чтобы она «удовлетворилась этим каким-то почетным призом».

«Но извините! Наша задача — возвращение к власти в Грузии, и мы должны вернуться уже в 2018 году, – цитирует экс-президента RNS. – Как нам это осуществить? Мы должны выиграть президентские выборы и на этом фоне развалить правительство Иванишвили (бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили. – Прим. ред.), развалить его феодальную вотчину».

Напомним, что в январе 2018 года Михаил Саакашвили пытался скрыться от украинских силовиков на крыше здания, был отбит сторонниками, но в конце концов был задержан. В феврале Госпогранслужба Украины запретила политику въезд в страну сроком до 2021 года, а в Грузии в отношении него возбуждено несколько уголовных дел, он заочно приговорен к 3 годам заключения. В настоящее время Саакашвили находится в Амстердаме, оттуда он и сделал свое заявление.

Выборы президента Грузии пройдут осенью 2018 года. Выдвижение кандидатов еще не началось.