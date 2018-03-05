Еще
16:17 05.03.2018
Пришлите свою новость!
16:15
Министр обороны Финляндии раскритиковал планы по сокращению военного бюджета
16:06
Сборная Англии к ЧМ-2018 потребовала обнести ее базу в Петербурге шестиметровым забором
15:58
Мэр Москвы Собянин тоже извинился перед Собчак за стакан воды
15:52
За возврат НДС с продажи древесины к приговору мехового барона в Петербурге добавили три месяца
15:48
Путин поблагодарил ФСБ за то, что сохранили тайну новейшего оружия России
15:32
Захарова: Украинцы посадят свои власти на кол
15:28
Путин призвал силовиков наступать на террористов за рубежом
15:21
«Курортную» недвижимость в Петербурге можно приобрести за 1,5 млн рублей
15:10
Петербургских фанатов бесплатно отправят на родину шведского режиссера Бергмана
15:08
На Шафировском бородач бесплатно заправился на 8 тысяч рублей
15:04
Делегация «Родины» во главе с депутатом Журавлевым попала под обстрел на Донбассе
14:59
Суд в 25 раз сократил выплату националисту Малюгину по делу о подготовке к теракту
14:50
Навальный стал третьим для Насти Рыбки и Алекса Лесли
14:43
ЕС продлил санкции против Януковича и его министров
14:32
Режиссёр из полиции нашёл свою машину без помощи полиции
14:26
Финалистка конкурса «Миссис Россия» попалась на торговле людьми
14:15
Болельщик «Зенита» оштрафован и отлучен от футбола за стробоскоп, брошенный во вратаря «Амкара»
14:10
Саакашвили призвал сторонников вернуть власть в Грузии: Такой безнадежности не было даже во времена Шеварднадзе
14:03
АИЖК переименовалось в ДОМ.РФ
13:57
Клименко: Россия технически готова к отключению от мировой Сети
13:52
Назарбаев в 10 раз снизит налоги для бедных казахстанцев
13:30
Стало известно, кто в Ленобласти получает больше, чем в администрации президента
13:26
Рособрнадзор запретил принимать студентов в петербургский вуз, в котором все неладно с 2013 года
13:18
"Нафтогаз" требует у "Газпрома" компенсировать 34% переплаты за экстренную закупку газа у Европы
13:08
Прокуратура решила, что петербургская школьница отравилась сигаретой по вине школьного охранника
13:06
Агентство по развитию имущественного комплекса (АРИК) возглавил Петр Козин
13:02
Тизер «Карточного домика» без Кевина Спейси показал расстановку сил
13:00
Финский банк предрек кризис в США в 2020 году
12:52
Банк России: Возможны перебои в работе сайта
12:42
На ЗСД 20-летнюю «Субару» разогнали до 240 км/час
12:28
Экс-начальник отдела Северо-Западного МЧС избежал тюрьмы за взятку в 12,8 млн
12:20
В детсаду из-за неисправной бактерицидной лампы 8 детей получили микроожоги глаз
12:15
Назначен новый заместитель председателя КИО Петербурга
12:12
Иск Дерипаски к Насте Рыбке рассмотрят через три недели
12:06
Минстрой России поддержал создание парка на Смоленке вместо апарт-отелей
12:05
«Ночлежка» собирает подарки на 8 Марта
11:59
За февраль с улиц Петербурга вывезли 120 тысяч грузовиков снега
11:55
"Выборгскую" открыли для пассажиров
11:52
Всеволожский район стал лидером спроса на зимнем вторичном рынке
11:44
В России появилась награда "За наставничество"
11:39
На Политехнической пробка из-за ДТП с 6-7 автомобилями
11:30
Ракетчики ЗВО отстрелялись новым "Искандером"
11:26
Китай увеличивает расходы на оборонку на 23 млрд долларов
11:15
«Выборгская» закрыта на проверку
11:07
На Мебельной женщину одна машина сбила, а другая переехала
11:06
Арестован участок, отданный властями Всеволожска со скидкой в 632 миллиона
11:03
Дом на Ремесленной, 5, не расселят в мае
10:55
Игрушки пришли на помощь тяжелобольным детям и взрослым
10:51
На оформление финской визы уйдёт до 12 дней
10:47
Петербургская таможня спасла горожан от запретных плодов из Польши и Украины
10:43
Албин: Гарюгин должен доказать свою невиновность
10:29
К 8 марта петербургские красавицы сделают подарок пациентам больниц
10:25
Спикер Мосгордумы отрицает, что напавший на Собчак работает в горпарламенте. Но извинился
10:19
Москва в снегу: за выходные выпала почти половина месячной нормы
09:54
Губернатор Дрозденко защищает право замов убиваться
09:46
Страсбургский суд принял жалобу Навального по иску бывшего чиновника кремлевской администрации
09:38
Месть IT-отделу довела петербуржца до скамьи подсудимых
09:24
В Петербурге Volvo после погони опрокинулась, «выронив» двигатель и человека
09:18
В строгой «Яблоневке» ФСИН услышала призывы к террору
09:08
Кадыров поднял штангу 18 раз в честь выборов и передал эстафету Полтавченко
08:48
В Германии предложили сделать гимн страны "гендерно нейтральным"
08:41
Мертвого младенца в коробке из-под обуви нашли на юго-западе Петербурга
08:31
Украина начала закупать газ в Европе — в 4 раза дороже, чем у «Газпрома»
08:22
Три лошади угорели при пожаре в конюшне на Заповедной
08:11
Чиновникам оплатят обучение в России и за границей
08:03
«Оскар»-2018: «Форма воды», «Три билборда» и другие победители
07:07
Москвич поставил в театре Ленсовета спектакль по «Казакам»
05:37
«Нелюбовь» Звягинцева осталась без «Оскара»
01:17
«Ельцин центр» покажет петербуржцам спектакли о колымских лагерях и чеченской войне
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
05.03.2018 14:15

Болельщик «Зенита» оштрафован и отлучен от футбола за стробоскоп, брошенный во вратаря «Амкара»

Несколько петербургских болельщиков были задержаны во время матча «Зенит» – «Амкар» (0:0), состоявшегося 3 марта в Северной столице. Об этом в понедельник, 5 марта, сообщил директор по безопасности и работе с болельщиками Российской футбольной премьер-лиги Александр Мейтин.

По его словам, на матче в Петербурге произошло два опасных события – стробоскоп, брошенный на поле, и два града монет – во вратаря «Амкара».

«Человек, который бросил стробоскоп, задержан, он получил штраф в размере 15 тыс. рублей и лишён права посещения спортивных соревнований, это болельщик «Зенита». Ещё четыре человека были задержаны за разные нарушения, в том числе и за бросание монет», – цитирует Мейтина «Чемпионат.com» .

Напомним, бросанием посторонних предметов на поле фанаты «Зенита» отреагировали на судейство в матче против «Амкара». Помимо стробоскопа и монет, были брошены зажигалки, конфеты, кусок пиццы, жидкое мыло и пустые бутылки из-под крепкого алкоголя.  Арбитр Владимир Сельдяков удалил по ходу встречи двух игроков сине-бело-голубых, Александра Ерохина и Доменико Кришито. Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Роберто Манчини назвал судейство Сельдякова катастрофой.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
pixabay.com
16.02.2018 16:10

В Москве стартует 16-й шахматный турнир «Аэрофлот Опен»

Международный шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен 2018», традиционно проводимый при поддержке Аэрофлота, пройдет с 19 февраля по 1 марта в гостинице «Космос»
ГК «КВС»
31.01.2018 18:45

«КВС» начала продажу квартир для семей с детьми под 6% годовых

Компания «КВС» предлагает приобрести жилье по государственной программе «Семейная ипотека». Льготными условиями кредитования могут воспользоваться семьи, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй или третий ребенок.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.01.2018 12:01

"Аэрофлот" и "Аврора" перевезут российских спортсменов на олимпиаду в Корее

Аэрофлот и его дочерняя авиакомпания «Аврора» перевезут российских спортсменов, принимающих участие в XXIII зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Республике Корея
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Сборная Англии к ЧМ-2018 потребовала обнести ее базу в Петербурге шестиметровым забором
Болельщик «Зенита» оштрафован и отлучен от футбола за стробоскоп, брошенный во вратаря «Амкара»
Гол Дацюка в овертайме принес СКА первую победу в плей-офф
На матче СКА-«Северсталь» шайба попала в болельщика
«Амкар» извинился за слова своего бывшего игрока о «Зените»
В футболе официально одобрили видеоповторы, они могут появиться уже на ЧМ-2018
Фигуристка Медведева показала секретный российский флаг на олимпийской форме
«Зенит» могут наказать за куски пиццы и жидкое мыло на поле
Манчини: Судейство в матче с «Амкаром» было катастрофой
Фанаты «Зенита» кинули во вратаря «Амкара» горящий файер
Импотенция «Зенита»
СКА идет за третьим Кубком Гагарина
Как ВАДА решило разыграть Россию
Десять туров до развязки
Grazie Mille
«Почему мы должны верить русским, что они не обманут нас снова?»
Худшие Игры в истории
Российские хоккеисты спели национальный гимн на Олимпиаде. YouTube блокирует видео
России - бойкот. Итоги 15-го дня Олимпиады
«Невозможно есть кимчи и рис весь день» - Пхенчхан-2018 глазами волонтеров
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Ракетчики ЗВО отстрелялись новым "Искандером"

Москва в снегу: за выходные выпала почти половина месячной нормы

Гол Дацюка в овертайме принес СКА первую победу в плей-офф

Новости компаний
pixabay.com
16.02.2018 16:10
В Москве стартует 16-й шахматный турнир «Аэрофлот Опен»
Международный шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен 2018», традиционно проводимый при поддержке Аэрофлота, пройдет с 19 февраля по 1 марта в гостинице «Космос»
ГК «КВС»
31.01.2018 18:45
«КВС» начала продажу квартир для семей с детьми под 6% годовых
Компания «КВС» предлагает приобрести жилье по государственной программе «Семейная ипотека». Льготными условиями кредитования могут воспользоваться семьи, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй или третий ребенок.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.01.2018 12:01
"Аэрофлот" и "Аврора" перевезут российских спортсменов на олимпиаду в Корее
Аэрофлот и его дочерняя авиакомпания «Аврора» перевезут российских спортсменов, принимающих участие в XXIII зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Республике Корея
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
25.01.2018 17:46
Аэрофлот оформил первый билет за 5 рублей для болельщика сборной России
Аэрофлот оформил первый билет по специальному «тарифу болельщика» в пять рублей, установленному на период проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
10.01.2018 13:00
Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» проведут конкурс для болельщиц
Болельщицы футбольного клуба «Зенит» получат возможность креативно продемонстрировать свою любовь к футболу и небу. Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» запускают конкурс «Мисс небесная лига «Зенита» — 2018»
Магазин "Кей"
12.12.2017 10:00
Как выбрать VR-очки и какой смартфон к ним подойдет: советы экспертов КЕЙ
Очки виртуальной реальности (VR) — это современный развлекательный гаджет, способный принести новые ощущения геймерам, любителям хорошего кино и всем тем, кто интересуется компьютерными новинками
Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев
01.12.2017 16:53
Пилот «России» стал Суперболельщиком FIFA 2018 от Санкт-Петербурга
Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев, который является преданным футбольным болельщиком, примет участие в финальной жеребьевке Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
ООО "Главстрой-СПб"
01.12.2017 11:48
«Главстрой-СПб» запускает программу лояльности GLAVNOE
Компания «Главстрой-СПб», входящая в одну из крупнейших российских промышленных групп «Базовый Элемент», разработала программу лояльности для клиентов жилых комплексов «Северная долина» и «Юнтолово». Владельцы карт GLAVNOE приобретают ряд привилегий при получении услуг компаний-партнеров «Главстрой-СПб»
ЖК «Чистое небо»
24.11.2017 16:57
Документация на первую школу в ЖК «Чистое небо» прошла госэкспертизу
Проектная документация на первую школу в ЖК «Чистое небо», разработанная Setl City, получила положительное заключение государственной экспертизы. Setl City передаст документацию в дар городу до конца 2017 года. Реализацией проекта займется комитет по строительству Санкт-Петербурга
Автор Вадим Гуркин, штатный фотограф КВК «Империя Форум».
09.11.2017 17:00
Розничные сети обновят ассортимент на выставке Петерфуд-2017
15-17 ноября в петербургском КВЦ «Экспофорум» пройдет старейшая международная выставка продовольственных товаров Петерфуд-2017. В этом году выставка выросла на 30%
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.