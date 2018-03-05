Болельщик «Зенита» оштрафован и отлучен от футбола за стробоскоп, брошенный во вратаря «Амкара»

Несколько петербургских болельщиков были задержаны во время матча «Зенит» – «Амкар» (0:0), состоявшегося 3 марта в Северной столице. Об этом в понедельник, 5 марта, сообщил директор по безопасности и работе с болельщиками Российской футбольной премьер-лиги Александр Мейтин.

По его словам, на матче в Петербурге произошло два опасных события – стробоскоп, брошенный на поле, и два града монет – во вратаря «Амкара».

«Человек, который бросил стробоскоп, задержан, он получил штраф в размере 15 тыс. рублей и лишён права посещения спортивных соревнований, это болельщик «Зенита». Ещё четыре человека были задержаны за разные нарушения, в том числе и за бросание монет», – цитирует Мейтина «Чемпионат.com» .

Напомним, бросанием посторонних предметов на поле фанаты «Зенита» отреагировали на судейство в матче против «Амкара». Помимо стробоскопа и монет, были брошены зажигалки, конфеты, кусок пиццы, жидкое мыло и пустые бутылки из-под крепкого алкоголя. Арбитр Владимир Сельдяков удалил по ходу встречи двух игроков сине-бело-голубых, Александра Ерохина и Доменико Кришито. Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Роберто Манчини назвал судейство Сельдякова катастрофой.