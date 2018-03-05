Как доехать до чемпионата

Смольный показал, как выглядят дорожные объекты за 100 дней до чемпионата мира по футболу. Серный мост обрастает вантами, «Новокрестовская» таит в себе сюрпризы, по «Беговой» приходится верить на слово.

Чем ближе к мундиалю, тем больше рядовые пресс-туры похожи на достопамятные выходы в чашу «Санкт-Петербург арены» – кошмар для пресс-служб с сотней аккредитованных журналистов. В этот раз, 5 марта, не хватило мест в одном автобусе, справочных материалов, строительных касок. Зато повезло с погодой, хотя именно на нее регулярно жаловались чиновники и строители.

Набережная без федералов

Продолжение набережной Макарова от Адмиральского проезда до Серного моста с сентября 2015 года строят два подрядчика. Этап 2.1 закреплен за «АБЗ-Дорстрой»», стоимость контракта — 4,24 млрд рублей. К концу января закончили низкую стенку набережной и асфальтобетонную велодорожку вдоль нее. Сейчас идет благоустройство, подрядчик устанавливает шумозащитные экраны, дорожные знаки и ограждения. Этап 2.2 реализует ЗАО «ВАД», эта часть несколько дороже, 5,17 млрд. Здесь завершается устройство высокой стенки набережной, ведутся дорожные работы и прокладка дождевой канализации.

Полностью уложена плита проезжей части; собрана эстакада над территорией Морского завода «Алмаз» (проектом предусмотрена еще одна – над Центром маломерного флота). Кроме того, будет два съезда на улично-дорожную сеть Васильевского острова — на Наличную и на проспект КИМа. По обоим этапам готовность оценивается в 90%, рабочее движение планируют открыть 30 апреля.

Раз уж речь идет об объекте, приуроченном к чемпионату мира по футболу 2018 года, Смольный рассчитывал на помощь федерального бюджета. Прошлым летом Петербург просил у Москвы 18,4 млрд рублей на все дорожные проекты в 2018 – 2020 годах. Речь шла о семи объектах, среди них была и набережная Макарова, из 8,5 млрд стоимости КРТИ предлагал центру взять на себя 2 млрд. В 2017 году Москва на все про все дала 4,3 млрд, эти деньги целиком ушли на зеленую линию метро. В этот раз федералы вообще отказали Петербургу, посчитав, что город справится сам.

Мост преткновения

Был в этом списке и Серный мост — и с тем же успехом. Да и стоимость сопоставимая: 8,79 млрд рублей, подрядчик «Пилон». Вообще мост не то чтобы Серный, топонимическая комиссия еще в ноябре неожиданно для КРТИ решила, что быть ему мостом Бетанкура.

О том, как мост будет выглядеть, подробно говорили ранее. Криволинейная трасса в 1228 метров, шесть полос движения, тротуар, полоса для велосипедистов. Плюс две разноуровневые развязки: на левом берегу одна уводит на Уральскую улицу и строящуюся набережную Макарова с выходом к ЗСД; на правом — с подключением строящегося Мало-Петровского моста через Ждановку и дальше на Новоладожскую улицу, Ждановскую набережную и Петровский проспект.

Гендиректор «Пилона» Мевлуди Блиадзе признался журналистам, что снегопады и морозы не идут на пользу строительству, но подрядчик в графике. Идет армирование плиты, недавно начали устанавливать ванты. Сейчас предстоит опустить пролет на 20 см и начать бетонирование. Запускать будут, само собой, одновременно с набережной Макарова. Готов мост, как говорят в Смольном, на 80%, что вызвало некоторые вопросы.

«Проценты — это весьма условно, – вдруг стал откровенным глава КРТИ Сергей Харлашкин. – Принимаем этапами; скажем, определенный этап готов на 98%, мы эти два процента достраиваем, и сразу 15% к общей готовности добавляется». «На сегоднящний день работ, которые выполнены, но не подтверждены, примерно на полмиллиарда, – добавил Блиадзе. – И такие работы под конец накапливаются». И тут вмешался вице-губернатор. «Непонятным языком объясняете, – прервал Албин подрядчика, хотя только начало проясняться. – Есть физические работы – и есть освоение средств. Для заказчика и подрядчика главные цифры — это какие работы приняты и возможны к оплате. Строительная готовность на самом деле выше — 90 – 95%».

В КРТИ говорят, что темпы работ постоянно наращивают. Спешка, впрочем, видна во всем: объект как начали строить без разрешения Госстройнадзора, так и продолжают. Как пояснили в профильном комитете, одна из опор моста попадает краем на участок компании «Вега» почти в 6 тысяч квадратов, но владельцы отказываются продавать 44 необходимых метра, предлагая городу купить за 70 млн всю землю со зданиями. Судя по СПАРК, «Вега» зарегистрирована по адресу: Ремесленная, 1, занимается арендой и управлением недвижимостью. Дозвониться до компании не удалось, но если Смольный корректно передает ее запросы, то для предприятия это и правда шанс; в 2016 году при выручке в 600 тысяч оно понесло убытки в 3,5 млн. «Разрешение можно получать, когда готов проект планировки либо по градплану, – говорит Харлашкин. – Пошли по пути градплана, в середине марта получим разрешение и дальше уже сможем инициировать процедуру изъятия земли».

Нечетная сторона Ремесленной — это вообще боль для строителей моста. Градозащитники настаивают, что дом на Ремесленной, 3, был исторической постройкой. Вот только нет уже того дома, как нет выселенных через суд его жильцов.

Сейчас на повестке соседний дом — Ремесленная, 5. Одни его жители жалуются на шум от стройки, а другие настаивают на переселении. Как пояснил Албин, решение будет приниматься по каждому жилому помещению, полное расселение не планируется. Насчет сроков, которые ранее назывались СМИ, яснее не стало. Май 2018-го — рановато, но и про 2019-й, на который якобы сдвинули процесс, Албин не подтвердил. «Откуда взялась эта дата, кто ее придумал? – ответил он вопросом на вопрос. – Иван Громов (глава Петроградского района. — Прим. ред.) назвать ее не мог, потому что и он ее не знает».

Не споткнуться на «Новокрестовской»

Рабочие визиты Албина на Невско-Василеостровскую линию, с прессой или без, стали обыденностью. На проходку от «Беговой» до «Приморской» «Метрострой» выходил в том же сентябре 2015-го, щит дошел до финиша на улице Кораблестроителей в августе 2017 года. Проблемы с грунтами компенсировались привилегированнным финансированием — из необходимых на строительство 30,1 млрд рублей федеральный центр дал 11,8 млрд.

На «Беговую» журналистов в какой-то момент возить перестали, слишком явное там отставание по срокам. А вот «Новокрестовская», похоже, любимое дитя и укладывается в график. Но эскадра движется со скоростью самого медленного корабля, так что линия подстраивается под «Беговую». Если раньше говорили о том, что продолжение зеленой ветки запускают 30 марта, то потом стало известно, что на ввод в эксплуатацию потребуется пара дополнительных недель, в середине апреля погонят первые составы на обкатку. Сейчас Смольный выторговал месяц — испытать новые станции с пассажирами предполагается на матче «Зенит» – «ЦСКА» 29 апреля. 5 марта несколько раз подтвердили: для пассажиров откроют обе станции, после этого закрывать не будут.

Что касается «Новокрестовской», то станция сооружена в основных конструкциях, ведется отделка и пусконаладка эскалаторов и траволаторов. С ними, кстати, отдельная история. Траволаторы расположены под максимально разрешенным углом — 12 градусов, и не выходят в горизонтальное положение, уклон заканчивается порогом. Спотыкающиеся коллеги подтвердили догадку: очень круто и неудобно. Видимо, болельщики отнесены к самой сознательной категории населения, если им предстоит на выходе с матча в общем потоке пользоваться этим спуском.

На платформах монтируются раздвижные двери, отделяющие платформу от путей, — это новые требования к безопасности. Между ними есть и распашные двери, на случай, если придется экстренно выпускать большое количество людей из тоннеля. Пропускная способность всего участка линии составляет 29 пар поездов в час, в сутки здесь должна проезжать 761 тысяча пассажиров.

Рассказывая о темпах работ, Албин неосторожно вспомнил о том, как резко нарастили численнность ночных смен на строительстве «Новокрестовской» и «Беговой». Тут уж даже тот, кто не хотел, вспомнил о долгах по зарплате на другой линии — Лахтинско-Правобережной, где проходчикам «СМУ-11 Метрострой» не платят три месяца. В пятницу, по словам чиновников, после угрозы забастовкой, выплаты начались. Это 5 марта подтвердил и главный инженер «Метростроя» Алексей Старков. «Профильные комитеты и инспекция по труду все факты по задержке заработной платы держат на особом контроле, зарплата выплачивается, – ответил Албин. – Напряжение было, проблема как таковая снята, не надо уделять этому чересчур много внимания». «Фонтанка» позвонила знакомым проходчикам, которые денег пока не видели, и передала просьбу не сильно концентрироваться на зарплате.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»