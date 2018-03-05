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05.03.2018 13:57

Клименко: Россия технически готова к отключению от мировой Сети

Советник президента по вопросам развития Интернета Герман Клименко заверил россиян, что Россия технически не слишком зависима от иностранного программного обеспечения и, в случае если зарубежные партнеры «нажмут рубильник», катастрофы не произойдет. 

Эту информацию Клименко озвучил в интервью на телеканале НТВ 5 марта. Он отметил, что некоторое время назад РФ действительно потеряла первенство в технике, связанной с информационными технологиями. Однако сейчас, в случае, если вся страна окажется изолированной от глобальной Сети, как это произошло в Крыму, это не должно быть болезненно. 

«Обязательно где-нибудь у кого-нибудь что-нибудь отключится, но в целом, технически и программно, у нас есть свое ПО. Но наверное выяснится, что кто-то хранил свои данные за рубежом, хотя есть постановление хранить здесь. Кто-то домены свои хостил за рубежом. Поэтому они, наверное, будут испытывать некоторые трудности», – считает Клименко. 

Он также отметил, что Россия входит в тройку стран полного интернет-цикла — свои поисковики, соцсети и реклама есть только у нас, в Китае и США. Поговорил он и о безопасности. 

«Мы – сертифицированная страна, если можно применить этот термин, как лучший в мире эксперт по безопасности. Надо заботиться о своем кошельке, о своем доме, замки надо на дверь вешать, к чему мы сейчас очень активно идем. Мы стояли в основе безопасности и сейчас … у нас есть все, чтобы обезопасить экономику... Я бы охарактеризовал наше состояние как достаточно хорошее», – сказал советник.

Напомним, что о готовности России к отключению Интернета Клименко говорит не впервые. Так, в декабре 2016-го советник президента заявил в прессе, что из-за высокой вероятности «тектонических сдвигов в сторону ухудшения» в отношениях с Западом Рунет необходимо отрегулировать так, чтобы он был защищен.


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