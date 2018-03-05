Группа «Эталон» планирует вывести на рынок до 700 тыс. кв. м реализуемой площади в своих жилых комплексах в 2018 г.

Группа «Эталон» предложит клиентам широкий выбор квартир комфорт-класса в новых корпусах проектов, которые уже находятся на этапе строительства. Это квартал «Галактика» и новые жилые комплексы, расположенных на проспекте Обуховской обороны и проспекте Маршала Блюхера. Группа «Эталон» предлагает своим клиентам ассортимент квартир с разными планировочными решениями, новым подходом к организации общественного пространства, а также современными инженерными решениями и хорошо развитой социальной инфраструктурой в шаговой доступности.

Также запуск новых проектов, запланированных на 2018 г., позволит Группе «Эталон» значительно расширить и разнообразить предложение в целевых сегментах. В сегменте бизнес-класса Компания планирует запустить новые проекты, расположенные в центральных локациях: на Петровском острове в Санкт-Петербурге и в ЦАО Москвы.

Комментируя новость, Президент, Генеральный директор Группы «Эталон» Вячеслав Заренков отметил:

«Повышение доступности жилья, обусловленное снижением ипотечных ставок и запуском государственных программ, стимулирующих покупку жилья, открывает дополнительные возможности для Группы «Эталон» по увеличению доли рынка в Москве и Санкт-Петербурге. Мы постоянно совершенствуем наш продукт и расширяем наш ассортимент таким образом, чтобы квартиры Группы «Эталон» были востребованы широким кругом потенциальных покупателей, что позволяет нам с уверенностью ожидать выполнения поставленных перед Компанией целей».

Справка о ГК «Эталон»

Квартал «Галактика» - застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika/

ЖК «Дом на Блюхера» , застройщик застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-blyukhera/

ЖК «МОЛОДЕЖНЫЙ» - застройщик ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/molodezhnyy/