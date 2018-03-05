Рособрнадзор запретил принимать студентов в петербургский вуз, в котором все неладно с 2013 года

Рособрнадзор запретил петербургскому частному Институту телевидения, бизнеса и дизайна принимать студентов, об этом 5 марта сообщает пресс-служба ведомства. Аналогичная санкция применена к Московскому государственному гуманитарно-экономическому университету.

Институт телевидения, бизнеса и дизайна существует в Петербурге с 1997 года. Стоимость обучения составляет от 60 до 148 тысяч рублей в год на очной форме в зависимости от специальности. Вуз уже попадал в списки неэффективных по итогам 2013 и 2014 года. В 2015 году декан одного из факультетов ИТИД был задержан по делу о мошенничестве.

Позже в его деле были обнаружены новые эпизоды — экс-декан не только присваивал деньги учащихся, которые они вносили за обучение, но и выдавал им поддельные документы.