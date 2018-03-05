"Нафтогаз" требует у "Газпрома" компенсировать 34% переплаты за экстренную закупку газа у Европы

НАК "Нафтогаз Украины" требует от российского "Газпрома" компенсации за переплату в 34% при экстренной закупке газа в Европе в марте. Об этом сообщил главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в Facebook 5 марта.

"По оперативным данным, средневзвешенная цена газа от европейских поставщиков в марте этого года превысила цену газа от "Газпрома" (после ее снижения согласно решению Стокгольмского арбитража) на 33,9%. Вся эта переплата будет выставлена "Газпрому" для компенсации", – заявил Витренко.

По словам Витренко, теперь "Газпром" должен выплатить компенсацию за невыполнение контрактных обязательств по поставке газа в марте, о чем он уже был официально предупрежден.

Стоит отметить, что господин Витренко, что называется, путается в показаниях. Ещё позавчера он уверял, что из-за расторжения контрактов с «Газпромом» Украине пришлось закупать газ из Европы в четыре раза дороже. Об этом писал в Facebook. «За сутки «Нафтогаз» заменил газ, который должен поставляться от «Газпрома», на газ из Европы <...> Газ в эти дни в Европе стоил $1 тыс., то есть в четыре раза больше, чем по контракту с «Газпромом», — рассказал он 3 марта.

28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. С учетом задолженности Украины сумма сократилась до $2,56 млрд.

В свою очередь глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания приступает к расторжению всех ранее заключенных с Украиной контрактов. Он объяснил это тем, что решение Стокгольмского арбитража нарушило интересы «Газпрома». «Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины, в такой ситуации продолжение действия контрактов для «Газпрома» является экономически нецелесообразным и невыгодным», — отметил Миллер. Затем «Газпром» вернул украинскому «Нафтогазу» предоплату за поставки газа в марте.

А уже 2 марта НАК призвал украинцев снизить температуру в помещениях на 1-2 градуса для экономии потребления газа. Минэнергоугля перевело генерирующие компании с газа на мазут, приостановило работу детсадов, школ и вузов, а также рекомендовало пересмотреть план действий производственных объектов для экономии газовых ресурсов.