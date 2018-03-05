Прокуратура решила, что петербургская школьница отравилась сигаретой по вине школьного охранника

Прокуратура Выборгского района Петербурга нашла виновного в том, что ученица школы №605 во время уроков покинула здание и накурилась электронной сигаретой. Девочку госпитализировали в больницу с отравлением неизвестным веществом, а надзорный орган провел проверку учебного заведения.

Выяснилось, что посреди уроков ученица покинула здание вместе со своим одноклассником, воспользовавшись отсутствием охранника на посту. Дома у приятеля подросток выкурила электронную сигарету, а затем вернулась в школу, где и почувствовала себя плохо.

Прокуратура сочла, что причиной происшествия с девочкой стало ненадлежащее отношение охранника к исполнению своих обязанностей: по его вине школьница оказалась за пределами учебного заведения без присмотра взрослых.

Надзорный орган района внес представление в адрес директора школы за то, что вверенная ей образовательная организация не обеспечила безопасность учащейся во время уроков, и потребовал наказать виновных.

В учебном заведении комментировать случившееся не стали. «Фонтанка» направила в пресс-службу администрации Выборгского района запрос с просьбой сообщить, как в школе отреагируют на представление прокуратуры.